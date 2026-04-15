Telcel, Movistar y AT&T ya no podrán entregar chips sin validar identidad: Suprema Corte ordena indemnización a usuarios afectados

Telcel, Movistar y AT&T ya no podrán entregar chips sin validar identidad Fotoarte: La Crónica

Millones de usuarios de las compañias telefónicas Telcel, Movistar y AT&T ya cuentan con un respaldo legal frente a uno de los fraudes digitales más comunes en meses recientes: la duplicación de tarjetas SIM, también conocida como SIM swapping.

A partir de esta problemática la Suprema Corte de Justicial de la Nación (SCJN) emotió una resolución para que las compañías telefónicas ya no pueden reponer o entregar chips a terceros sin un protocolo estricto de validación, y si incumplen, deberán indemnizar de forma inmediata a la persona afectada por los daños causados.

Dicho dictamen marca un precedente en México, pues este modus operandi ha hafectado a miles de usuarios, pues facilita el robo de códigos bancarios, acceso a aplicaciones financieras, secuestro de cuentas de mensajería y filtración de datos personales.

Ahora, la Corte dejó claro que la responsabilidad recae directamente en las operadoras, ya que son ellas quienes deben garantizar la autenticidad de la persona que solicita el duplicado del chip.

¿De qué trata el fallo de la SCJN sobre los chips?

El punto central del fallo es contundente, dado que las telefónicas no podrán volver a entregar una tarjeta SIM sin verificar rigurosamente la identidad del titular. Entre las nuevas obligaciones que deberán seguir Telcel, Movistar y AT&T destacan las siguientes:

validación presencial con identificación oficial

cotejo exacto con los datos del contrato

preguntas de seguridad adicionales

registro del trámite y alertas a la línea original

protocolos especiales ante riesgo de fraude

La SCJN determinó que cuando una empresa omite estas medidas y permite que un tercero obtenga la línea, existe negligencia directa del proveedor, lo que abre la puerta a la reparación del daño patrimonial y moral, en caso de que exista un robo de identidad y/o de datos personales.

Indemnización obligatoria para usuarios afectados: cuándo Telcel o AT&T deben indemnizar

La otra parte del fallo recae en la reparación del daño a los usuarios que sean víctima de este delito. En primera instancia, (y muy importante) es que la resolución señala que la empresa no puede deslindarse diciendo que el fraude fue responsabilidad del usuario.

Si la reposición del chip se hizo sin validar correctamente la identidad, la compañía deberá hacerse responsable de lo siguiente:

reponer daños económicos

responder por transferencias o accesos derivados

cubrir daño moral en casos graves

restituir la línea y reforzar seguridad

colaborar con la investigación penal

Es decir, si el robo de tu línea permitió vaciar una cuenta bancaria o acceder a tu información, la telefónica puede ser obligada a compensarte.

Finalmente, la duplicación de SIM se ha convertido en uno de los métodos favoritos de ciberdelincuentes porque permite controlar códigos SMS bancarios, autenticación en dos pasos, WhatsApp, correo electrónico, apps financieras y billeteras digitales. Con eso, un atacante puede mover dinero en minutos.