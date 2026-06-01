Uber activará Código PIN obligatorio en viajes de seis ciudades mexicanas durante temporada de alta demanda

Reparto de utilidades Uber DiDi Ahora los conductores de servicio de taxi o entrega podrán ser beneficiarios del reparto de utilidades.

La plataforma de movilidad Uber anunció que implementará de manera temporal la verificación obligatoria mediante Código PIN en todos los viajes realizados en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puerto Vallarta, Cancún y Los Cabos, como parte de un esquema de seguridad vinculado a la temporada de mayor actividad turística y deportiva.

La medida estará vigente durante aproximadamente dos meses y busca reforzar la identificación entre usuarios y conductores en contextos de alta afluencia de personas, informó la empresa.

El sistema, disponible en la aplicación desde 2020, funciona mediante un código personal de cuatro dígitos que el usuario debe compartir con el conductor antes de iniciar el trayecto. El viaje solo puede comenzar una vez que el código es validado en la aplicación del conductor.

Según Uber, la implementación responde al incremento esperado de desplazamientos asociados con eventos deportivos, turísticos y traslados en aeropuertos, estadios y zonas de concentración masiva.

Además del PIN obligatorio, la empresa informó que pondrá en marcha un protocolo especial de seguridad durante este periodo, compuesto por tres ejes: refuerzo tecnológico, ampliación de capacidades de soporte y campañas de información dentro de la aplicación.

Las herramientas anunciadas han sido recordatorios sobre la grabación de viajes mediante video encriptado, asistencia multilingüe, colaboración con instituciones de seguridad pública y guías dirigidas a visitantes internacionales.

Uber señaló que recientemente actualizó su función de “PIN Personal”, disponible a nivel nacional, que permite a los usuarios definir y personalizar un mismo código para todos sus viajes desde la configuración de seguridad de la aplicación.

La compañía opera en México desde 2013 y actualmente tiene presencia en más de 100 ciudades del país.