SAT aclara si las utilidades afectan tu Declaración Anual 2026: esto pasa con el ISR y tu saldo a favor

Reparto de Utilidades 2025 Miles de personas reciben este beneficio laboral en México

Como le hemos mencionado en notas anteriores, abril es el mes de las Declaraciones Anuales ante en SAT. Y ante este panorama de transparencia surgen muchas dudas en los contribuyentes. Una de ellas es: ¿las utilidades sí afectan lo que debo pagar o recibir del SAT?

Y aunque la respuesta podría no agradar, lo cierto es que no siempre significa una mala noticia.

Las utilidades, también conocidas como PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades), forman parte de los ingresos del ejercicio fiscal 2025 y pueden modificar el resultado final de tu declaración, ya sea aumentando el ISR a cargo o incluso mejorando tu saldo a favor, dependiendo del monto recibido y de tus deducciones personales.

Por ello, en esta nota explicaremos cómo efecta las utilidades en la declaración anual de este mes.

Qué son las utilidades y por qué sí aparecen en tu declaración

De entrada, es importante entender qué son las útilidades o PTU. La PTU es un derecho laboral establecido en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. Cada año, las empresas reparten una parte de sus ganancias entre sus trabajadores, normalmente entre mayo y junio.

Fiscalmente, el SAT sí las considera ingreso.

Sin embargo, existe una parte exenta equivalente a 15 días de salario mínimo, mientras que el excedente sí paga ISR. Ese monto gravado es el que puede modificar el cálculo de tu Declaración Anual 2026.

Entonces... ¿las utilidades te pueden hacer pagar más ISR?

Sí, y pon mucha atención porque esto sucederá en estos escenarios:

recibiste una PTU alta

tuviste dos o más patrones

además del salario, cobraste honorarios

recibiste rentas, intereses o plataformas

el patrón retuvo mal el ISR

tu ingreso anual superó los 400 mil pesos

En cualquiera de estos casos, la PTU puede empujarte a un rango mayor de ISR y hacer que el SAT determine un saldo a cargo.

¿En qué casos las utilidades pueden ayudarte a tener saldo a favor?

Algo que también es cierto es que las utilidades no siempre perjudican; a veces ocurre todo lo contrario.

Es decir, si durante 2025 tu patrón te retuvo más ISR del necesario, la PTU puede seguir apareciendo en tu declaración, pero con deducciones personales suficientes el sistema puede devolverte dinero.

Esto ocurre mucho cuando tienes gastos médicos, colegiaturas, intereses hipotecarios, aportaciones voluntarias al retiro, gastos funerarios y donativos.

En esos casos, aunque la PTU sí se suma a ingresos, también puede ayudarte a recuperar ISR retenido en exceso.

Fecha límite para presentar la declaración

La fecha límite para presentar la Declaración Anual 2026 de personas físicas es el 30 de abril de 2026. Hacerlo fuera de plazo puede generar multas, actualizaciones y recargos.