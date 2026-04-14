InnovaFest tendrá sedes en cinco estados de la República

InnovaFest 2026

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrad, anunció que durante el transcurso del año se realizará el InnovaFest en cinco estados: Monterey, Guadalajara, Yucatán, Querétaro y Morelos. Aunque el objetivo según el secretario es llegar a todas las entidades federativas.

InnovaFest llevará acabo su segunda edición, donde se resalta la aplicación de la tecnología, el tratamiento de agua, el manejo de sistemas complejos de drenaje y agua potable, energía, semiconductores, vehículos eléctrico, baterías entre otras innovaciones.

El año pasado se contó con varios países de América Latina, y más de mil 700 proyectos que impulsaron e futuro y autonomía del país.