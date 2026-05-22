Mundial 2026 en México: el networking se convierte en el gran negocio fuera de la cancha

Networking en el Mundial 2026 a través de The Unofficial Club 26 Especial

El Mundial de 2026 no solo será una fiesta futbolera: también se perfila como uno de los mayores catalizadores de negocios en México en los últimos años. Mientras millones de aficionados celebran goles y emociones, detrás de ese espectáculo se mueve una industria silenciosa pero poderosa: el networking y la industria de reuniones, que ya representa cerca del 2% del PIB nacional.

En este contexto, plataformas como “The Unofficial Club 26” buscan capitalizar un fenómeno que combina emoción, contacto humano y oportunidades comerciales en un mismo espacio. Pero, ¿qué hay realmente detrás de este boom?

México será uno de los países sede del Mundial 2026, con partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Este hecho no solo implica turismo masivo, sino una concentración sin precedentes de perfiles estratégicos: empresarios, inversionistas, ejecutivos y tomadores de decisiones.

La industria de reuniones —que incluye congresos, convenciones y encuentros empresariales— ha crecido de forma sostenida. Tan solo en 2024 generó más de 300 mil eventos y más de un millón de empleos directos e indirectos en México.

Pero más allá de los números, lo relevante es el cambio de dinámica: el negocio ya no ocurre únicamente en salas de juntas, sino también en espacios sociales donde las emociones juegan un papel clave.

El poder del networking: relaciones que generan dinero

Diversos estudios confirman que el networking no es una herramienta secundaria, sino un motor económico real. De hecho, hasta el 85% de las oportunidades laborales surgen a través de redes de contacto, según datos de LinkedIn.

En entrevista, Ana Paula Camargo, experta en marketing y networking, lo explica con claridad:

“El networking como estrategia para establecer relaciones profesionales a largo plazo promete mucho en contextos como el Mundial… genera relaciones de muchísima confianza y beneficios mutuos”.

Y añade un dato contundente sobre su efectividad:

“Cada uno de dos empresarios, es decir, cerca del 50%, logra cerrar algo atractivo en temas de networking”.

Este fenómeno cobra aún más fuerza en eventos como el Mundial, donde las personas bajan la guardia emocionalmente y se vuelven más receptivas.

Uno de los insights más interesantes es cómo el entorno emocional del fútbol facilita conexiones humanas reales.

“El fútbol rompe cualquier barrera jerárquica… puedes estar con un CEO, gritar un gol juntos y generar una conexión auténtica”.

Esta idea también es respaldada en el boletín:

“La emoción del fútbol rompe las barreras jerárquicas… gritar un gol al unísono es más efectivo que cualquier pitch de ventas”.

Este tipo de interacción genera confianza inmediata, algo que en contextos tradicionales puede tomar meses.

The Unofficial Club 26: el nuevo epicentro del networking premium

A partir de estos hallazgos, surge The Unofficial Club 26, una plataforma que busca transformar las clásicas “viewing parties” en experiencias de negocio de alto nivel.

“No es solo ver el partido… es un foro de negocio donde los ejecutivos de México quieren estar”.

El proyecto apunta a reunir perfiles de alto rango: directores, CEOs, líderes de tecnología, marketing y finanzas, creando un ecosistema donde las conexiones estratégicas fluyen de forma natural.

Además, incorpora elementos de valor agregado como speakers, experiencias premium y contenido de marca antes, durante y después del evento.

Aunque el evento dura solo unas semanas, su impacto podría ser mucho más duradero.

“La combinación de networking y Mundial es perfecta para que surjan nuevos negocios, alianzas comerciales e incluso oportunidades laborales”.

En ese sentido, el Mundial 2026 podría marcar un antes y un después en la forma en que México entiende el networking: no solo como una herramienta, sino como una industria estratégica.