Exportaciones dejan un superávit comercial de 4,520 millones de dólares

Inversión extranjera directa alcanza los 23,591 millones de dólares

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su reciente informe destacó un superávit comercial de 4,520 millones de dólares en exportaciones, cifra que representa una alza del 32.6 por ciento respecto al año pasado.

El superávit dejó el mes de abril sin cambios respecto al año pasado, pero en marzo la cifra despunto superando los 5,932 millones de dólares: “se originó de una reducción en el superávit de la balanza de productos no petroleros“ y “de un mayor déficit de la balanza de productos petroleros”, señaló INEGI.

Por otro lado, el reporte también señaló que las exportaciones totales aumentaron un 32,6 % interanual en abril, con 72,042 millones de dólares.

De las cuales, 7,9 por ciento fueron de ventas interanuales de petróleo, (representando 2,047 millones de dólares) , las no petroleras aumentaron un 33.5 por ciento (66,994.8 millones de dólares).

Cabe recordar que el año pasado México logró un superávit comercial de 771 millones de dólares, a diferencia del déficit de 8.212 millones de 2024.