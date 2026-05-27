Pobreza laboral en México sufre la caída más alta desde hace diez años

Pobreza laboral (Estrella Josento)

La pobreza laboral en México registró una caída significativa durante el primer trimestre de 2026, donde paso de 33.9% a 30.7% respecto al mismo periodo en 2025, de acuerdo con el Boletín de Indicadores publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La reducción de aproximadamente 3.2 puntos porcentuales, se debe en gran medida al crecimiento del ingreso laboral real per cápita, que tuvo un aumentó del 7.4% a nivel nacional —de 3,402 a 3,653 pesos mensuales— respecto al año anterior.

Las brechas persisten: con mayor rezago en el campo

Pese a la mejora generalizada, la desigualdad entre el campo y la ciudad continua con una brecha porcentual elevada. En el ámbito rural, el 44.2% de la población vive en pobreza laboral, en comparación con el 26.9% de las zonas urbanas. Aunque ambos registros representan mejoras anuales —de 3.8 y 2.8 puntos porcentuales, respectivamente—, la diferencia entre ambos contextos supera los 17 puntos porcentuales.

Distribución de la pobreza en el país

La distribución geográfica de la pobreza laboral muestra contrastes marcados entre las regiones del país . Chiapas, Oaxaca y Guerrero encabezan la lista de entidades con mayor proporción de población en pobreza laboral, con 60.8%, 52.7% y 47.7%, respectivamente. Por otro lado, Baja California Sur (con el 14.1%), Baja California (con el 16.3%) y Colima y Quintana Roo (ambas con 19.9%) presentaron los índices más bajos del país.

Entre las entidades con menor número de pobreza laboral en el último año fueron: Morelos (-9.0 puntos), Querétaro (-8.7) y el Estado de México (-8.6). En sentido contrario, Chiapas, Campeche y Yucatán registraron ligeros incrementos de entre 1.5 y 1.6 puntos porcentuales.

Brecha de género: Las mujeres ganan más, pero siguen por debajo

En materia de género, el reporte muestra avances positivos pero aún por debajo del esperado. El ingreso laboral real promedio de las mujeres ocupadas creció 7.7% anual, superior al 4.7% registrado para los hombres. Sin embargo, la brecha salarial persiste: los hombres perciben en promedio nacional 8,795 pesos mensuales, mientras que las mujeres reciben un estimado de 7,126 pesos, una diferencia de 1,669 pesos.

Reducción en la desigualdad de ingresos laborales

Un dato relevante para el análisis de la desigualdad es que el 20% de la población es más pobre, según el informe el mayor incremento porcentual registró en su ingreso laboral real: 36% en términos anuales, frente a apenas 2.4%. Este fenómeno contribuyó a que el coeficiente de Gini mejorara de 0.5021 a 0.483, señal de una reducción en la desigualdad de ingresos laborales.

Máximo histórico salarial

La suma total de los ingresos laborales del país —conocida como masa salarial real—se registró en 443,723 millones de pesos en el primer trimestre de 2026, el nivel más alto en el periodo analizado. Esto representa un aumento de 17.6% respecto al mismo trimestre del año anterior, lo que es equivalente a más de 66,000 millones de pesos adicionales en manos de la población trabajadora.

Índice de Tendencia Laboral

El Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), se ubicó en 0.839 puntos, su nivel más bajo desde el 2020. EL año pasado, este indicador era de 0.926 -Cualquier valor menor a 1.0 indica que la situación ha mejorado respecto al año base-.