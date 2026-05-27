Refuerzan medida que buscan fortalecer la prevención del lavado de dinero y actividades ilícitas entorno a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas entorno a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una gran oportunidad para el crecimiento económico y turístico del país, donde las medidas para la protección del sistema financiero aportan un valor positivo, con el fin de reforzar la entrada de dinero ilícito al del país la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) han emitido un comunicado para tomar acciones que fortalezcan positivamente la entrada del capital.

El propósito de ambas instituciones es fortalecer la identificación, monitoreo y mitigación de riesgos asociados al lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Donde la movilización del personas, recursos y actividades económicas pueden incrementar la exposición de riesgos al sistema financiero.

Las herramientas de prevención junto con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EU y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) , ha fortalecido el análisis de riesgos y la mejora continua a nivel nacional e internacional para la prevención del lavado de dinero y el combate a la trata de personas.

Para lograr este objetivo se ha reforzados los mecanismos de control interno y la coordinación entre instituciones financieras, además las autoridades competentes anticiparán la detección temprana de operaciones que podrían poner el riesgo nuestro sistema financiero; en base a mecanismos que mejoran el intercambio de información y canalización de reportes a las dependencias correspondientes.

También, se busca contribuir a la protección de las personas potencialmente vulnerables frente a redes de explotación y delincuencia organizada.

Adicionalmente, el compromiso de las instituciones mantendrá un informe donde se podrá monitorear la evolución de los riesgos identificados antes, durante y después del evento garantizando la protección de las personas vulnerables y a la integridad del sistema financiero nacional.