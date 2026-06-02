Congreso APIEJ 2026: Jalisco busca liderar el futuro industrial a través del Nearshoring y T-MEC

Tercer Congreso APIEJ 2026 Foto: APIEJ

En un escenario global donde las decisiones económicas se reescriben día con día, Jalisco se coloca frente a una coyuntura que podría marcar su destino industrial en los próximos años. El Congreso APIEJ 2026 surge como un espacio clave para entender hacia dónde se dirige el desarrollo inmobiliario industrial, en medio del auge del nearshoring, la transformación tecnológica y los cambios que traerá la renegociación del T-MEC.

No se trata solo de un encuentro empresarial. Es, como lo define su propio liderazgo, un “punto de inflexión”.

“Definitivamente es el punto de inflexión del desarrollo inmobiliario industrial”, afirmó Bruno Martínez, presidente de la Asociación de Parques Industriales del Estado de Jalisco (APIEJ), al explicar el alcance de esta edición.

Nearshoring, T-MEC y nuevas reglas

La edición 2026 del Congreso APIEJ no es casual. Su reprogramación a septiembre responde a un momento estratégico en el que las negociaciones comerciales y los cambios globales estarán en una etapa crucial.

“Estamos viendo una revolución inmobiliaria industrial… y nuevas reglas ante la renegociación del T-MEC”, señaló Bruno Martínez, al explicar por qué este foro buscará abordar el fenómeno desde una perspectiva económica, política y de mercado.

El evento reunirá a entre 400 y 450 asistentes, incluyendo empresarios nacionales, inversionistas extranjeros, desarrolladores y usuarios finales. Pero más allá de los números, la intención es generar un espacio abierto de diálogo y networking.

“Es un punto de encuentro donde puedes hacer networking… no está cerrado, es abierto al público”, subrayó.

El nearshoring será uno de los ejes centrales. Sin embargo, Martínez advierte que el verdadero reto no es solo atraer empresas, sino consolidar cadenas de valor completas:“No es nada más que vengan empresas, sino que vengan las cadenas de suministro, las líneas de producción”.

Jalisco: crecimiento industrial y desafíos estructurales

Jalisco no parte de cero. Su desarrollo industrial es resultado de décadas de construcción de un ecosistema diversificado que hoy abarca sectores como tecnología, logística, e-commerce, agroindustria y dispositivos médicos.

“Jalisco tiene más de 40 años generando un ecosistema de alta tecnología”, destacó Martínez.

Las cifras respaldan ese crecimiento. El estado pasó de absorber poco más de 200 mil metros cuadrados industriales en 2020 a cerca de 675 mil en años recientes, reflejando un dinamismo sostenido.

Pero más allá de la infraestructura, hay un factor diferenciador: el capital humano.“No tenemos mano de obra barata, tenemos mano de obra calificada y competitiva”, enfatizó.

En términos logísticos, la conectividad también juega a favor. Aunque no es un estado fronterizo, su cercanía con el puerto de Manzanillo y su infraestructura terrestre y aérea lo convierten en un nodo estratégico.

Sin embargo, los retos son claros. La energía encabeza la lista.

“El tema no es falta de energía, es falta de transformación”, explicó el presidente de la APIEJ, al referirse a la creciente demanda impulsada por industrias como la inteligencia artificial y los centros de datos.

Aun así, destacó avances como la futura planta de ciclo combinado en Jalisco y la creación de una Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable para atender necesidades inmediatas.

El papel del Congreso APIEJ 2026

Uno de los pilares del crecimiento industrial en Jalisco ha sido la colaboración entre gobierno e iniciativa privada. Martínez lo resume con claridad:“No se trata de colores, se trata de voluntades”.

Ejemplo de ello es la llamada “Estrategia de Facilidades”, que ha permitido reducir los tiempos de trámites para desarrollar parques industriales de hasta 700 días a cerca de 200.

“No buscamos brincar la ley, buscamos cumplirla de manera eficiente”, puntualizó.

Además, esta edición del Congreso tendrá un componente especial: marcará el cierre de la gestión de Martínez al frente de la APIEJ, lo que añade un tono de balance y transición.

En ese contexto, el evento no solo será un foro de análisis, sino una plataforma para generar resultados concretos.

“Estos foros permiten esa interacción para platicar de estos temas… y han sido muy benéficos”, afirmó.

El reto ahora es claro: transformar el diálogo en acciones, en un entorno donde la incertidumbre es constante y la adaptación es clave.

Jalisco tiene la base, tiene el crecimiento y tiene la oportunidad. El Congreso APIEJ 2026 podría ser el punto donde todo eso comience a tomar forma definitiva.