Empresas suizas en México destacan por sus prácticas de sostenibilidad y responsabilidad social

Las empresas suizas establecidas en México se han consolidado como referentes en materia de sostenibilidad, responsabilidad social y gobernanza corporativa, al impulsar acciones concretas para reducir su impacto ambiental y alinear sus operaciones con estándares internacionales de desarrollo sostenible.

Durante el lanzamiento de la segunda edición del “Programa Ejecutivo en ESG y Sustentabilidad”, organizado por la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria (SwissCham México) en alianza con la Universidad de St. Gallen y diversas cámaras suizas de América Latina, resaltaron el compromiso de estas compañías con los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés).

El evento, realizado en la Cámara de Diputados y respaldado por la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, liderada por la Diputada Alejandra Chedraui, fue presentado como una iniciativa para fortalecer las capacidades de empresas y organizaciones en la implementación de estrategias sostenibles y de responsabilidad corporativa.

El consejero de SwissCham México, Miguel Chavarría, precisó que la inversión suiza en el país no solo aporta recursos económicos, sino también un modelo empresarial basado en la innovación responsable.

“La inversión suiza en México integra un modelo donde la innovación y la responsabilidad social son inseparables. No concebimos el éxito de los negocios sin generar un impacto positivo”, manifestó Chavarría.

De acuerdo con el reporte de Buenas Prácticas en ESG de la Cámara Suiza en México, el 100 por ciento de las empresas afiliadas promueve el reciclaje, mientras que el 95 por ciento trabaja activamente en la reducción de su huella de carbono. Además, el 92 por ciento exige criterios de sostenibilidad a sus proveedores y el 87 por ciento alinea sus estrategias corporativas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

El programa, coordinado con 11 cámaras suizas en América Latina, contempla temas como cadenas de valor sostenibles, consumo responsable, comunicación para la sostenibilidad, ética, derechos humanos y gobernanza corporativa.

Como parte de las actividades, se realizó el panel “Aplicación de los criterios ESG”, moderado por Miguel Gaspar, coordinador del Comité ESG de SwissCham y representante de ABB. En el encuentro participaron directivos de empresas y representantes de organismos internacionales y dependencias gubernamentales, entre ellos especialistas de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

La actividad formó parte de las celebraciones por el décimo aniversario de Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria, que contó con la participación de la Embajada de Suiza en México y representantes de empresas multinacionales de sectores como alimentos, farmacéutica, construcción, movilidad, tecnología y servicios.

Los organizadores puntualizaron que este tipo de iniciativas buscan fortalecer la colaboración entre el sector privado, la academia y las instituciones públicas para acelerar la adopción de prácticas empresariales sostenibles y enfrentar los desafíos ambientales y sociales que enfrenta la región.

La Crónica de Hoy 2026