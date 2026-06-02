Tren Maya: así va el proyecto estelar de la 4T de cara al Mundial 2026

Tren Maya El Tren Maya enfrenta retos en medio de pérdidas millonarias y nuevos subsidios. (Pagina oficial del Tren Maya)

A semanas de que en México se lleve a cabo la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026, diversas obras de infraestructura y movilidad continúan bajo la lupa debido a sus costos y resultados operativos.

Una de las iniciativas más representativas de la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador es el Tren Maya, proyecto que reportó pérdidas netas de hasta 2 mil millones de pesos durante el primer trimestre del año, de acuerdo con diversos reportes financieros.

Actualmente, la operación del sistema ferroviario está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Ante los resultados, el gobierno federal contempla un esquemas de subsidios y apoyos financieros para garantizar la continuidad de este servicio y favorecer su funcionamiento.

¿Cuántos ingresos genera el Tren Maya?

Los ingresos obtenidos por la venta de boletos representan apenas una parte de los costos totales de operación y especialistas aseguran que el Tren Maya continuará enfrentando desafíos para alcanzar la estabilidad y rentabilidad prevista por las autoridades.

Además de la comercialización de los boletos, las el gobierno han implementado servicios de promoción turística internacional, para difundir este proyecto y de los cuales destacan:

FITUR en Madrid, España

ITB, Shanghái, China

TOP RESA en París, Francia

WTM en Londres, Reino Unido

Y en México, en el tianguis turístico de Acapulco

En estas estrategias se han estimado presupuestos por varios millones de pesos, con el fin de acrecentar el flujo de turistas nacionales e internacionales.

Este sistema ferroviario conecta con los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, convirtiéndose en una de las infraestructuras que pretende impulsar el turismo y el desarrollo económico al sur del país.

Este proyecto enfrenta el reto de incrementar el número de pasajeros y mejorar sus resultados de cara al Mundial, mientras que las autoridades lo mantienen como uno de los proyectos más importantes en México.