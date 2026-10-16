Arnoldo de la Rocha lleva a Synergy Unlimited su historia detrás de El Pollo Feliz

Arnoldo de la Rocha durante el cierre de la primera jornada de Synergy Unlimited 2026, Expo Guadalajara.

El empresario Arnoldo de la Rocha, llamó a emprendedores y empresarios a mejorar su comunicación durante su participación en Synergy Unlimited 2026, donde compartió las dificultades y los aprendizajes de una trayectoria que cumplió 50 años.

De la Rocha cerró el viernes 9 de octubre la primera jornada del congreso, realizado en Expo Guadalajara. En su intervención, relató el desarrollo de El Pollo Feliz y los retos personales que enfrentó para abrirse paso en el ámbito empresarial.

Como ejemplo de ese proceso, contó que le resultó más difícil aprender a comer con tenedor que graduarse en alta dirección de empresas en el IPADE. La anécdota acompañó una reflexión sobre cómo las condiciones de origen pueden influir en la vida de una persona sin determinar su futuro.

A lo largo de su exposición, insistió en la importancia de que quienes encabezan negocios comuniquen más y mejor. Su participación combinó esa recomendación con un repaso de las experiencias que marcaron su carrera.

El empresario reconoció el trabajo de la comunidad Sinergética en la organización del encuentro, así como la participación de los patrocinadores. También se refirió a Jorge Serratos como mentor del movimiento.

Synergy Unlimited 2026 reunió a más de 8 mil asistentes del 9 al 11 de octubre en Expo Guadalajara. El congreso anual del movimiento Sinergético, creado por Serratos, incluyó conferencias de participantes nacionales e internacionales y espectáculos.