Fin de una era El Gobierno de México inició la transición hacia los pagos digitales en gasolineras y casetas de peaje tras la publicación del acuerdo de la Secretaría de Hacienda en el Diario Oficial de la Federación; la implementación será gradual y dependerá de las reglas que emitan las autoridades competentes. (Cuartoscuro)

El fin de una era: vete despidiendo del dinero en efectivo.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo que convierte a las gasolineras y las casetas de peaje en los primeros sectores estratégicos donde los medios de pago digitales y electrónicos podrán convertirse en la única forma de pago.

La medida forma parte de la implementación de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos y busca sustituir gradualmente el uso de efectivo en estas actividades mediante un esquema de pagos electrónicos verificables. pagos digitales.pdf

¿Cómo serán los pagos en gasolineras y casetas?

La ley reconoce como medios de pago digitales:

Tarjetas de débito.

Tarjetas de crédito.

Transferencias electrónicas.

Códigos QR.

Tecnología NFC (pagos sin contacto con celular o reloj inteligente).

Domiciliaciones y otros medios electrónicos autorizados por las autoridades competentes.

Esto significa que, una vez concluya la transición, los usuarios podrán pagar utilizando cualquiera de estos mecanismos, siempre conforme a las reglas que emitan las autoridades para cada sector.

Una domiciliación es una autorización que das para que una empresa o institución cobre automáticamente un pago desde tu cuenta bancaria o tarjeta en la fecha acordada, sin que tengas que hacer el pago manual cada vez.

¿A partir de cuándo dejarán de aceptar efectivo?

No será desde este viernes.

Aunque el acuerdo entró en vigor con su publicación en el DOF, las autoridades competentes cuentan con 15 días hábiles para emitir las disposiciones que establecerán:

las condiciones de operación;

los requisitos para los establecimientos;

las obligaciones de los proveedores;

los mecanismos de transición; y

los plazos específicos para dejar atrás el efectivo.

¿Por qué Hacienda eliminará el efectivo en estos sectores?

En el caso de las gasolineras, Hacienda sostiene que los pagos digitales permitirán fortalecer la trazabilidad de las operaciones, combatir el comercio ilícito de combustibles y reducir los riesgos asociados al manejo de efectivo.

Para las casetas de peaje, el objetivo es disminuir filas, agilizar los cruces y mejorar la seguridad vial. El propio acuerdo cita estudios que muestran que el pago manual puede generar filas superiores a 800 metros y aumentar considerablemente los tiempos de espera.

¿Desaparecerá el efectivo en México?

El acuerdo no prohíbe el uso del efectivo en todo el país ni obliga a todos los comercios a dejar de aceptarlo.

Por ahora, únicamente identifica a las gasolineras y las casetas de peaje como los primeros sectores donde los pagos digitales podrán convertirse en la única modalidad de cobro, una vez que concluyan las etapas regulatorias y de transición.