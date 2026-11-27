Falla en el sistema de Sam’s Club se extiende a más sucursales de CDMX Reportan problemas en Santa Fe, Universidad y La Raza

Ni el frío que ya se siente en la capital ni la lluvia que se espera por la primera tormenta invernal fueron suficientes para detener las compras de fin de semana. Lo que sí puso en pausa a decenas de clientes fue una falla en el sistema de Sam’s Club, que este viernes afectó al menos tres sucursales de la Ciudad de México.

Videos y reportes obtenidos por La Crónica de Hoy muestran que las cajas dejaron de operar con normalidad en las tiendas de Santa Fe, Universidad y La Raza, donde los clientes permanecieron varios minutos con sus carritos llenos mientras esperaban que el servicio fuera restablecido.

¿Qué está pasando en Sam’s Club?

Los primeros reportes comenzaron a surgir alrededor de la 1:00 de la tarde, cuando compradores señalaron que no podían concluir sus compras debido a una aparente caída del sistema.

En las imágenes captadas por este medio se observan filas de clientes en espera, carritos detenidos en la zona de cajas y personal atendiendo la contingencia mientras intentaba resolver el problema.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente qué originó la falla ni cuánto tiempo tardará en normalizarse la operación.

¿Qué sucursales presentan fallas?

Con base en los reportes recabados por La Crónica de Hoy, las afectaciones se registran en:

Sam’s Club Santa Fe

Sam’s Club Universidad

Sam’s Club La Raza

No se descarta que otras sucursales puedan presentar problemas similares, aunque hasta ahora no existen reportes confirmados.

Sam’s Club aún no informa la causa

Hasta ahora, Sam’s Club México no ha emitido un comunicado oficial sobre la falla ni ha precisado si se trata de un problema nacional o limitado a algunas sucursales de la Ciudad de México.