Aumenta en 7.9 % precio de la vivienda pese a baja en tasas hipotecarias

El incremento fue especialmente pronunciado en la vivienda económica y social, cuyos precios crecieron un 10 % en el primer semestre del año (EFE)

Vivienda en México — El Índice de Precios de la Vivienda de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), reportó que a pesar de que especialistas en el sector inmobiliario anticipaban una recuperación del crédito bancario para el 2027, el precio de la vivienda en México registró una alza del 7.9 % en el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año pasado, por encima de la inflación y pese a la reducción de las tasas hipotecarias.

El SHF refiere que en el segundo trimestre del año el encarecimiento de los inmuebles adquiridos mediante financiamiento hipotecario fue del 7.3 % anual, mientras que el incremento acumulado del primer semestre superó ampliamente la inflación anual del 3.4 % registrada en junio.

En este contexto, el valor promedio nacional de las viviendas financiadas alcanzó los 1.9 millones de pesos, aunque en Ciudad de México ascendió a 4.3 millones de pesos, más del doble de la media del país.

De acuerdo con estimaciones de César Jiménez Galván, facilitador privado certificado en mediación inmobiliaria, el aumento de los precios en vivienda responde a factores como el encarecimiento de la construcción, la escasez de vivienda accesible y la mayor demanda en las ciudades industriales, impulsada por la relocalización de empresas.

CERTEZA JURÍDICA

Asimismo, Jiménez señaló que los convenios de mediación relacionados con operaciones de compraventa y arrendamiento han registrado un aumento aproximado de un 40 %, ante la necesidad de ofrecer mayor certeza jurídica a propietarios e inquilinos y reducir los conflictos derivados del incumplimiento de contratos.

Este incremento fue especialmente pronunciado en la vivienda económica y social, cuyos precios crecieron un 10 % durante los primeros seis meses del año, frente al 6,7 % registrado en el segmento medio y residencial, según los datos de la SHF.

El comportamiento contrasta con una recuperación moderada del financiamiento hipotecario, que durante el primer semestre de 2026 registró 243,400 créditos otorgados entre instituciones públicas y privadas, el 2.6 % más que en el mismo periodo de 2025.

Por otra parte y de acuerdo con datos de la Asociación de Bancos de México (ABM), el monto total financiado alcanzó los 291,400 millones de pesos, un incremento anual del 7.6 %, aunque fue desigual entre las instituciones públicas y la banca privada.

INFONAVIT

En tanto, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) aumentaron conjuntamente el 3.9 % el número de financiamientos otorgados, la banca comercial registró una contracción del 1.9 %, con aproximadamente 53,400 operaciones.

Pese a esta disminución, los bancos incrementaron 4.3 % el monto de los préstamos hasta alcanzar los 135,300 millones de pesos, con un crédito promedio de 2,53 millones de pesos, lo que evidencia una mayor concentración del financiamiento en operaciones de valor más elevado.

Al respecto, el director ejecutivo de Crédito Puente e Hipotecario de Banco Mifel y coordinador del sector hipotecario de la ABM, Enrique Margain, la tasa de interés hipotecaria promedio ponderada se situó en el 9.99 % en junio, frente al 10.31 % registrado un año antes.

Asimismo, el director general de SOC Asesores Financieros, Fernando de Abiega, estimó que la recuperación del mercado podría consolidarse en 2027, cuando la banca comercial alcance unos 125,000 créditos hipotecarios.

El directivo anticipó además que el monto financiado podría superar los 300,000 millones de pesos (unos 16.740 millones de dólares), en un escenario de mayor competencia bancaria y recuperación gradual de la demanda. (Con información de EFE)

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