Gracias al T-MEC se contiene impacto arancelario

T-MEC (EFE)

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de un arancel del 30% a todas las importaciones provenientes de México a partir del 1 de agosto, como medida de presión para reforzar la seguridad fronteriza, combatir al narcotráfico y eliminar barreras comerciales. No obstante, según Bloomberg y análisis de UBS, las exportaciones mexicanas que cumplan con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) estarán exentas, lo que mitiga significativamente el posible impacto económico.

Trump reconoció avances recientes del gobierno de México en temas migratorios, pero insistió en que se requiere una ofensiva más contundente contra los cárteles de la droga, particularmente en lo relacionado con el tráfico de fentanilo. Asimismo, exigió mayor apertura comercial por parte de México y la eliminación de obstáculos regulatorios para productos estadounidenses.

De acuerdo con Alejo Czerwonko, director de inversiones para mercados emergentes de UBS Financial Services, aproximadamente el 90% de las exportaciones mexicanas hacia EE.UU. están amparadas por el T-MEC o acuerdos sectoriales, como el automotriz, por lo que solo una pequeña fracción del comercio bilateral se vería afectada por el nuevo gravamen. “Las condiciones actuales limitan el alcance real de la medida, y permiten mantener un tono constructivo en la relación bilateral”, señaló.

El gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, a través del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha comenzado a redirigir la estrategia contra el crimen organizado hacia una mayor inteligencia, investigación y cooperación bilateral, dejando atrás el enfoque de “abrazos, no balazos”.

El canciller Marcelo Ebrard confirmó que se mantienen activos los grupos binacionales de trabajo para atender la coyuntura y preservar el acceso preferencial al mercado estadounidense. La próxima revisión del T-MEC será clave para definir el rumbo de la relación comercial.

TELECOM.- A punto de desaparecer, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) desaprovechó su última oportunidad para dar certeza al mercado móvil mexicano. De acuerdo con Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), el IFT presentó cifras inconsistentes en su más reciente reporte sobre líneas activas, al permitir que cada operador use criterios distintos para definir qué es una línea en operación.

Esto genera diferencias de hasta 22% en el tamaño real del mercado, distorsiona indicadores como el churn y permite que empresas inflen su base de usuarios. Piedras advierte que, si el IFT no corrige en 65 días, la Agencia Digital tendrá que asumir esta función clave.

RELEVO.- Grupo Coppel dio a conocer una nueva estructura directiva con la que fortalece su modelo de gobernanza y consolida su estrategia de crecimiento a largo plazo. En un proceso de transición ordenado, Diego Coppel Sullivan asume la Dirección General del Grupo, mientras que Agustín Coppel Luken continuará como Presidente del Consejo de Administración, enfocado en la visión estratégica, la rendición de cuentas y mantener las buenas prácticas de gobierno corporativo.“Esta decisión busca reforzar nuestra capacidad de ejecución en un momento clave para evolución de Coppel. Seguiremos construyendo una empresa ágil, rentable y con una propuesta de valor relevante para nuestros clientes”, dijo expresó Agustín Coppel, quien ocupó de manera conjunta los cargos de Presidente y Director General desde 2008.