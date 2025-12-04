Amargos recuerdos

La semana pasada se supo de otro oso negro que al igual que MINA, fue encontrado hecho una piltrafa en el Estado de Nuevo León. Por su lamentabilísima apariencia, sin duda fue víctima de un crudelísimo cautiverio que se traduce en la mala condición de su piel y dentadura; en el impresionante sobrecrecimiento de sus garras y en los signos de desnutrición y bajísimo peso que marcó, en relación a la edad adulta que se le calculó.

Tras la denuncia de su hallazgo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (ProFePA) ordenó su inmediato aseguramiento, poniéndolo bajo la custodia del departamento de Parques y Vida Silvestre local, cuyo equipo médico… inexplicablemente… procedió a manejarlo bajo anestesia cuando era obvio que hacerlo tan pronto, sin considerar su gravedad, le costaría la muerte, tal como sucedió y por lo que fue cancelada la llegada del equipo de Fundación Invictus, expertos en levantar úrsidos de la muerte y que ya iban en camino a por él. Según, el osito fue dejado dentro de un domicilio ubicado en el Municipio de Bustamante y por lo tanto buscándole bien se podrá dar con el miserable que, encima, cobardemente lo abandonó. Es un segundo caso seguidito que no deberá quedar impune porque de ser así… óigamelo bien Procuradora Mariana Boy… se seguirán repitiendo.

animalidades

En otro tema, han de saber que durante mi largo periplo al frente del Zoológico de Chapultepec-CdMx tuve algunos dramáticos eventos con personas y personitas que se introdujeron a los recintos de animales tales como tigres, leones y hienas, entre otros. A Dios gracias en ninguno de los casos hubo pérdida de las vidas ni de quienes se metieron al territorio de esa fauna cautiva y tampoco entre el equipo que logró ponerlos a salvo arriesgando su vida, porque cuando una de estas criaturas va por sobre un desconocido que invade su territorio es casi imposible su control, por más que le conozcan a uno como encargados diarios de su manejo, limpieza y alimentación. Ellos están en lo suyo y reaccionando de conformidad a su instinto. Por tal motivo, siempre reconoceré y agradeceré a ese maravilloso equipo que me acompañó en tan puntuales ocasiones y que por sobre su seguridad y riesgo pusieron la integridad de esos visitantes. Especialmente recuerdo tres casos. El de una pequeña llamada Benita (me reservaré sus apellidos) que libró las dos barreras de seguridad que separaban al público del habitáculo exterior de los Tigres de Bengala llamados RAMSÉS, FARAH y DIBA, y que quedando extasiada por su belleza en un de repente y de un solo manotazo fue jalada por el macho. Ya sabrán lo que pasó, pero aún así salvó la vida, aunque no un ojo y un pedacito de nariz. Otro caso fue el de un fanático de la Biblia que investido de Profeta Daniel, se introdujo al recinto de un grupo de jóvenes leones que contuvieron su instinto gracias al cariño y respeto que sentían por su manejador. Un tercer caso fue el de un chico fifí al que sus compañeros de parranda arrojaron -totalmente desnudo, borracho y drogado- al exhibidor de la recién llegada pareja de hienas, pero ha de saberse, que en ningún momento se culpó a los animales y mucho menos se pensó en matarlos, como en cambio está pasando ahora en Brasil, tras de que el pasado 30 de noviembre un joven llamado Gerson de Melo -con enfermedad mental reconocida e hijo de madre con la misma condición esquizofrénica- se introdujera al área de leones del parque zoológico ubicado en la ciudad brasileña de Joao Pessoa, resultando muerto por una de las hembras. Las opiniones están fuertemente divididas entre quienes piden el sacrificio de la criatura y quienes entienden la naturaleza de su reacción. Por supuesto la institución correspondiente está no solamente por respetar la vida de la leona, sino incluso por llevarle seguimiento dado el estrés al que fue sometida. Según información proveniente de Brasil, se sabía que el chico tenía el sueño de “domar leones”, para lo cual había intentado ya subirse al fuselaje de un avión para llegar hasta el África. Es por ello que a media conciencia, en los videos tomados por visitantes, que de inmediato fueron subidos a las redes sociales, se puede ver que el muchacho entra, sube y baja del árbol, que habla con la leona y que mientras ella permanece tranquila hasta que… el personaje intenta de nueva cuenta trepar al árbol, momento en que lo prende y lo mata. ¡Cuántas gracias doy a Dios por no haber vivido algo así!

