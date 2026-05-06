¿Qué es ‘colaboración robusta’?

Rubén Rocha Moya

Lo que ha preocupado de la estrategia antidrogas del gobierno de EU no es que ponga en el centro de su accionar a las extradiciones, pues éstas ya se venían haciendo desde hace tiempo y, sabemos a ambos lados de la frontera, evitan que un capo dirija sus negocios ilícitos desde una celda mexicana. La extradición sí es un elemento a considerar siempre para que la sanción sea temida por los criminales.

Sin embargo, el documento estadunidense refería que ligado a este tema está la necesidad de una colaboración de “colaboración robusta” por parte de las autoridades mexicanas. Y es allí donde las intenciones de nuestro vecino comienzan a generar incertidumbre.

Lo robusto puede significar cualquier cosa, no sólo lo que está en los tratados bilaterales, por lo que, una vez más, tendremos que mirar con suspicacia hacia el norte.

¿Quién sigue?

Esa pregunta, “¿quién sigue?”, es la que se escucha en cafés frecuentados por políticos y analistas mexicanos.

Una vez que amainó el torrente de información sobre el caso Sinaloa, el divertimento general es realizar pronósticos sobre lo que vendrá después. Por cierto, en esta quiniela la opción “ya no habrá más”, ni siquiera aparece.

Morena en calidad de oposición

No es fácil ser oposición, como bien saben panista y priistas; pero incluso ser oposición en Morena ante un gobierno estatal puede presentar sus dificultades. Es el caso de morenistas en Coahuila, quienes han lanzado una campaña contra el gobernador Manolo Jiménez porque resulta que no les gusta la inversión privada asociada a la pública.

Tomemos de ejemplo a Ale Salazar, la youtuber y candidata a diputada, ha resumido y difundido la oposición morenista a que Jiménez utilice ese esquema de inversión en el estado porque “los empresarios no hacen esto por caridad”.

Pues resulta que una parte de las obras en ese territorio -y en el resto del país- está bajo el esquema de coparticipación privado-público por el Plan Federal de Inversión 2026 para carreteras.

Caray, una revisadita a lo que hace la 4T desde Palacio bien valdría la pena.

Capital con Centrobús.

Todo listo para el Centrobús. Extrañamente se llegaron a rumorar retrasos en el inicio de operaciones, pero no hay tal. El viernes se integra esta opción de movilidad al Centro Histórico de la Ciudad de México.

Es por el mundial, pero la tirada es que permanezca después del evento.

Padrón azteca mundialista

Y también en tema mundialista, los alrededores del Estadio Azteca se convertirán pronto en parte de la vorágine futbolera, por lo que la Alcaldía Coyoacán decidió iniciar un empadronamiento de vecinos para efecto de permitir acceso vehicular, así como estacionamiento en las calles frente a sus hogares.

Este punto resultará vital para evitar que los vecinos sigan acumulando animadversión hacia el evento internacional del que, por ahora, surgen quejas por el cierre de calles y las obras sobre Tlalpan.

De hecho resulta raro que sea hasta ahora, a instancias del gobierno local de Giovani Gutiérrez, cuando la medida es pensada y ejecutada. Suena a que alguien se olvidó de algo en las oficinas centrales del gobierno capitalino.