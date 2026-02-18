Pobreza (Isabel Mateos Hinojosa)

En México se habla mucho de la pobreza, sin embargo, en nuestro país éste es un tema que se maneja más como discurso político que como una solución social. El país cuenta con una superficie total cercana a los 2 millones de Km2, lo que lo convierte en el 5º. país con mayor superficie del continente americano y el 14º. a nivel mundial. En el 2024, la población en situación de pobreza fue de 38.5 millones de personas, de éstos, 31.5 millones están en pobreza moderada y la población que se encuentra en pobreza extrema es de 7 millones de mexicanos, y curiosamente ésta es mayor en el ámbito urbano.La pobreza multidimensional, es una medida que nace de combinar tres espacios: los ingresos, los derechos y las carencias (salud, vivienda, acceso de alimentación, educación). El 29.3 % de la población en México está en pobreza multidimensional, es decir, uno de cada tres habitantes no tiene ingresos suficientes para adquirir la canasta básica. La pobreza extrema es aquélla que tiene un ingreso muy bajo, que no alcanza para adquirir la canasta alimentaria. La carencia de seguridad social es de 41 millones de personas y la de salud pasó a 44 millones. La canasta no alimentaria señala principalmente los rubros de transporte público y cuidados personales en el ámbito rural, y de educación, cultura, recreación, transporte público en el área urbana. La pobreza extrema son aquellas personas que no tienen asegurado el alimento para el día de mañana.De acuerdo con la metodología, la medición de la pobreza multidimensional cuenta con tres espacios analíticos: derechos sociales (educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación), bienestar económico (el ingreso como medio para satisfacer las necesidades alimentarias y no alimentarias), y contexto territorial (da cuenta de aspectos que trascienden el ámbito individual e incorpora elementos relacionados y del entorno).Reducir la pobreza en México requiere coordinación entre gobierno, sector privado y sociedad civil. No basta con apoyos económicos, es necesario crear un ambiente de certeza y Estado de derecho donde la inversión privada pueda generar empleos y riqueza. Como estrategias principales pueden ser la generación de empleos formales, la mejora en la educación, acceso a servicios de salud, protección social y transferencias económicas, desarrollo regional, combate a la desigualdad, combate a la corrupción y mejora institucional.En las últimas décadas, México ha tenido avances y retrocesos. Factores como crisis económicas, inflación, desigualdad, empleo informal y la pandemia del COVID-19 influyeron en el aumento o disminución en los niveles de pobreza. Todavía existe un alto nivel de desigualdad social y regional, especialmente en zonas rurales y en estados del sur del país.P.D. HE APRENDIDO QUE LA LEALTAD ES TODO, SI NO PUEDES RECONOCER MI VALOR, ENTONCES NO TIENES LUGAR EN MI VIDA.CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS¡MÉXICO ES PRIMERO! FEBRERO DEL 2026.