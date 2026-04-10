Sobrevivieron y el interés en ellos crece

Oples (Alberto Roa)

Los órganos electorales, en un efecto colateral, sobrevivieron y hay un dato que no está haciendo ruido, pero debería. Luego de que el Instituto Nacional Electoral lanzó la convocatoria para consejerías electorales estatales, se han recibido (e inscrito) 2 mil 292 aspirantes para 15 entidades.

En estados como Campeche, Coahuila, Colima y Tamaulipas se renovarán incluso las presidencias de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y el interés es claramente creciente.

El número sorprendió puertas adentro en el INE, pues en tiempos de cuestionamientos al sistema electoral, se especuló que la respuesta sería poco nutrida y que el desinterés se impondría.

Pues bien, ocurre lo contrario y la fila para estas primeras entidades que renovarán sus institutos es larga. Es muy probable que la gestión de Guadalupe Taddei Zavala y la consecuente exposición del trabajo electoral haya despertado mayor interés por participar en las OPLEs.

Dato poco difundido… pero revelador.

Ojo con Chihuahua y un joven Rey Midas

El joven empresario Mario Pacchiano, relacionado con los hijos del expresidente, ha comenzado a ser mencionado como parte de las piezas que mueve Adán Augusto López de cara al 2027. El también llamado Rey Midas fue conocido al vender, más o menos a un sobreprecio de 300 por ciento, medicamentos a hospitales del sector salud que tenían suficientes existencias como para no requerir nuevas compras. En efecto, el Rey Midas, al menos en este caso, convirtió una licitación innecesaria en oro puro y eso se atribuyó a su conexión tabasqueña.

Pero ahora el clan tabasqueño ha movido sus intereses en dirección a Chihuahua, donde la senadora Andrea Chávez intenta ser candidata a gobernadora. Pacchiano ha aparecido como apoyo marginal para Chávez hasta ahora, pero es más probable que comencemos en el futuro a escuchar mucho más de él, ahora por el norte del país.

Al tiempo y se verá…

El CIDE llegó al 2°Piso 4T

Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, se ha sacado un diez en el CIDE. La institución, satanizada durante el sexenio anterior y una de las pruebas más palpables del clima anti intelectual que reinó en círculos oficiales, recibió ahora a la secretaria de estado y le escuchó decir, sin ambages, que se desea una buena relación.

Ruiz primero limpió la dirección del CIDE al remover a un personaje ingrato para la comunidad del lugar, sin credenciales académicas y con la idolatría por el ex presidente López Obrador como única obra destacada.

El diálogo entre Ruiz y la comunidad del CIDE ha sido esperanzadora y puede resumirse como la declaración conjunta de mantener una relación sana, de honestidad intelectual y en la que no imperen dogmatismos. Y qué bueno sería que eso sea lo que impere en todos los ámbitos nacionales.

Y la UNAM también llegó

El encuentro en el CIDE, durante un seminario sobre el papel de México en el nuevo contexto internacional, convocó igualmente al rector de la Universidad Nacional, Leonardo Lomelí, quien indicó que la academia puede incidir en la agenda pública, pero que eso lo hará siempre sin renunciar a su independencia.

Nada más oportuno que ver a la máxima casa de estudios en foros donde los grandes problemas nacionales son abordados. Finalmente, la UNAM es “Nacional” no sólo porque gestione centros de servicio meteorológicos, sismológicos, hemerográficos, informáticos, entre otros muchos, sino porque su vocación es atender la agenda nacional, siempre por encima de los intereses particulares o de grupo.

BC cierra gestión con más Inversiones

La apuesta de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda es clara: sostener una política de inversión pública estatal que, al cierre de su administración, rondará los 50 mil millones de pesos. La magnitud del monto no es menor, ya que supera lo ejercido por los dos gobiernos anteriores juntos, marcando un punto de inflexión en la capacidad de ejecución del estado.

Baja California se posiciona así entre las cinco entidades con mayor inversión en infraestructura, en particular en rubros clave como salud, conectividad y servicios hidráulicos.