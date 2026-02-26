¡Basta ya señora Brugada! Libere de su secuestro infundado a los franciscanitos

Perros rescatados en Cuajimalpa permanecen bajo resguardo en la Brigada de Vigilancia Animal, donde reciben atención veterinaria permanente (Galo Cañas Rodríguez)

Para distraer y/o tratar de disminuir las reacciones sociales a la torpeza del dizque “histórico rescate” de los “cruelmente maltratados” perros y gatos alojados en el Refugio Franciscano (RF), movimiento que resultó en una verdadera masacre de criaturas recién rescatadas o en proceso de rehabilitación o en preparación para su adopción, Clara Brugada -Jefa de Gobierno en CdMx- tuvo a bien sacarse de la manga una propuesta para implementar la construcción de una normatividad más rígida y fecunda para quienes a falta de políticas públicas adecuadas y armonizadas con las diferentes necesidades, por su cuenta y riesgo recuperan animales y los mantienen en refugios o en hogares temporales mientras logran su acogida segura dentro de alguna familia, quizás esta última, la parte más compleja y complicada del sumario, pero punto específico que mejor que nadie conocen el personal y el voluntariado del RF que han llevado a cuestas el propósito durante 48 años y a quienes ahora una bola de advenedizos quieren enseñar cómo hacerlo mejor, razón por la que me preocupa que en esas mesas de trabajo dominen presencia y voces de quienes ignoran en la práctica la trama, pero que pretenden hasta determinar cómo deben denominarse correctamente esos lugares para que a base de hipotéticas gringadas, imposibles de implementar por acá, se deriven disposiciones legales.

Así las cosas…

Y viendo hasta donde ha llegado el mal trato y muy equivocado manejo hasta médico-veterinario, particularmente sobre Los FrancisCanitos ubicados en el Deportivo Los Galeana, exijo a la señora Brugada que ya regrese a los lomitos sobrevivientes antes de que se le terminen de morir los que hasta ahora han resistido estoicamente al despojo de su hogar, a su violento e ilegal desalojo del mismo y como igual, a su ilegal y CRUEL traslado y aislamiento del que han sido presa desde hace ya poco más de dos meses. Y es que si la apuesta de la funcionaria va con rumbo a que el predio pierda su vocación al no haber perros y/o gatos ahí albergados para de esa forma volverlo a trasgredir, le comunico que en menos de dos horas lo tendrá repleto de guaguás y mininos en desgracia. Y es que además, no se termina de entender la terquedad de quedárselos a objeto de ponerlos en adopción, si ni siquiera han podido salir, insisto, de los pocos perritos peregrinos que la Agencia de Atención Animal está promoviendo para lo propio desde diciembre, pero aparte, sin terminar de com-pren-der que mientras Los Franciscanitos estén dentro de un proceso penal abierto no pueden disponer de ninguno, como no fuera para regresarlos a su legítimo hogar puesto que, aparte, insisto, el tiempo transcurrido para determinar o no culpabilidad en grado penal sólo traduce que la Fiscalía General de Justicia no cuenta con el fundamento debido para la acusación que se ha supuesto, partiendo incluso de que tanto las denuncias presentadas como el ejercicio del peritaje acontecieron cuando los animales ya tenían semanas… casi el mes… a cargo de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, IAP (FAH) y por lo tanto, de ser el caso, no correspondería imputar ninguna lesión y/o negligencia al RF y sí en cambio a la referida IAP, simplemente por su clara impericia en el manejo de las manadas provocando con ello agresiones que causaron la muerte a más de 20 animales casi de forma inmediata, más los fallecimientos que se sumaron posteriormente, ya a cargo del Gobierno de la CdMx, dado lo cual reclamo que quienes debieran ser procesados son los dos entes referidos que siguen en la terca de mantener a los animales en alojamientos improvisados, sucios, fríos y con aislamiento social, y por tanto inmunodeprimidos, causando brotes de enfermedades respiratorias de potencial infección colectiva como fue el moquillo detectado en Los Galeana, situación que por cierto no ha sido desmentida y pese a ello tengo entendido, sin confirmar, que ayer hicieron traslados a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal, lo que causará todavía mas desequilibrio emocional en los animales seleccionados. Y…

Sobre el pusilánime sometimiento del abogado Fernando Pérez Correa por parte del Secretario de Gobierno en CdMx, forzándolo a defenderlo de la indefendible acusación pública de la que fue objeto (inclusive tuteándolo mientras el licenciado mantenía distancia con el “usted”), no me queda más que expresar total mortificación y deseo de que llegue el tiempo de cobrar esa ruindad. Que no se dude. Y si para la Jefa de Gobierno no fue suficiente la exhibición pública que por sus propios dichos y documentación le dieron a su subordinado por el evidente conflicto de interés que presenta (y que debió obligar su separación inmediata del cargo), será imposible hacerla entender que de sostenerlo lo deja asimismo sin calidad moral como mediador en las “mesas de negociación” entre el RF y la FAH, “conflicto” para el que ya ni ella ni Cravioto tendrían que intervenir al haber concluido con la resolución judicial que otorgó la restitución del predio al RF y por lo que sólo queda pendiente el regreso a casa de Los Franciscanitos, petición no negociable.

producciones_serengueti@yahoo.com