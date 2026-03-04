México tendrá un bajo crecimiento económico

Dinero Dinero (La Crónica de Hoy)

Recientemente, Banco de México (BANXICO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a 35 países, comunicaron su proyección del crecimiento económico (PIB) para México en este año 2026. Primeramente, enuncian que desde hace 7 años el PIB nacional ha crecido en un 0.8 % de promedio, y señalan que la economía del país se ha mantenido estable desde el 2025, sin embargo, actualizan su pronóstico con números al alza, y con ello, El Fondo Monetario Internacional (FMI) menciona un PIB del 1.5 % para este año, Banco Mundial (BM) define un 1.3 %, CITI (Banco Privado), 1.4 %, OCDE, 1.4 %, BANXICO lo proyecta a un 1.6 % anual. Para el 2027, las previsiones promedio son con un crecimiento del 2% y una inflación general del 3 %.En mi apreciación, estos pronósticos económicos no concuerdan con la realidad del país y la influencia de todos los eventos mundiales, tanto en lo económico como en lo político. El 82 % de nuestras exportaciones son a Estados Unidos y el 84 % al T-MEC, es decir, prácticamente todo lo que México vende la exterior está sostenido en un tratado comercial que se actualizará posiblemente en el mes de junio próximo, y aún sin saber cuáles serán los nuevos acuerdos dentro de este tratado, ya que la política señalada por el gobierno de EUA es el diseñar un nuevo esquema comercial donde nuestro vecino del norte lleve condiciones favorables con el fin de reactivar su economía y repatriar capitales industriales que trabajan principalmente en México, y con ello, sus empleos. Influyen en la economía mexicana las guerras en otros países, como lo es la más reciente en el ataque de Israel y EUA a Irán. A 4 años de la invasión rusa a Ucrania, aún no hay paz. Israel responde al ataque de Hamás y continúa la lucha. China amenaza con unificar a Taiwán a su territorio, Corea del Norte ve a su vecino, Corea del Sur con ganas de ampliar su territorio. El deseo de EUA de tomar Groenlandia como posición estratégica y su riquezapetrolera,es un tema actual que mueve la economía mundial. El tema ya casi logrado de Venezuela y los pendientes deNicaragüay Cuba. Los mercados financieros internacionales están marcando inestabilidad en algunas monedas y los capitales están refugiándose hacia activos seguros, como el oro o el dólar. Todo esto, sí afecta la economía mexicana y creo que no lo han considerado en las estimaciones del PIB para México.En el tema del petróleo, el cual nos está costando mucho dinero, México produce la mitad de este bien y aunque su precio aumenta, a México no le será benéfico ya que nuestras exportaciones son mínimas y nuestra refinación es cara. México no podrá tener un crecimiento económico superior al 1 % mientras no se generen empleos suficientes, ya que de un programa gubernamental para la generación de 1 millón 200 mil empleos formales en el 2025, solamente se lograron 298 mil. El 90 % de la inversión extranjera directa (IED) es reinversión de utilidades y solamente el 10 % es capital de nueva aportación. Con 32 millones de personas sobreviviendo en la informalidad y 38.5 millones en la pobreza, no es posible un crecimiento económico como plantean los analistas. Primero, hay que crear condiciones y un estado de Derecho que garantice la inversión productiva y la generación de empleos, ya que con ello se generará riqueza y crecimiento económico.P.D. “NO ES CIERTO QUE UNO RECIBE LO QUE DA; LA VIDA NO FUNCIONA COMO UN TRUEQUE MORAL. PERO LO QUE ENTREGAS HABLA DE LO QUE ERES Y AHÍ RESIDE LO ESENCIAL”.CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.¡MÉXICO ES PRIMERO! MARZO DEL 2026.