Revueltas: la revuelta interior que no termina

Exposición José Revueltas: palabra de tierra y agua (Rodolfo Angulo)

Hablar de José Revueltas es mencionar a uno de los más grandes escritores mexicanos del siglo pasado. Revueltas siempre fue incómodo: incómodo para el gobierno, el clero, el Partido Comunista y los intelectuales alineados a los grupos de poder. Con el correr de los años podemos afirmar que mientras hubo otros escritores que fueron canonizados por el Estado, Revueltas se mantuvo como una conciencia incómoda, el mártir que, por defender sus causas, fue recluido en las Islas Marías y en Lecumberri en dos ocasiones cada uno. Exploró la condición humana al confrontar al hombre, sus creencias y su realidad.Revueltas no creyó en las salvaciones fáciles: ni en Dios ni en la revolución. Denunció al imperialismo por haber devorado la nacionalidad mexicana y señaló que la soberanía nacional estaba sometida a la delincuencia articulada. Resulta curioso como muchos de los títulos de sus libros y contenido de estos llevan referencias bíblicas y de la religión católica. Habla de Dios en ellos, pero no se encomienda a él, por hacerlo al comunismo.Su obra narrativa es una de las más radicales de la literatura mexicana. En Los muros del agua da cuenta de su presencia en las Islas Marías; en Enalgún valle de lágrimas cuestiona la pertinencia de estar en el mundo. Él se da cuenta de que la humanidad se ha perdido en el mundo porque este es abominable. En Los motivos de Caín relata cómo la violencia deshumaniza al hombre. Con Los errores concluye que los humanos no fallamos por accidente sino por lo que somos. En su última novela, El apando, la cárcel deja de ser un lugar físico para convertirse en una metáfora del encierro humano. En toda su obra literaria no hay redención posible, ni siquiera en la esperanza revolucionaria que alguna vez abrazó. Su escritura se vuelve, entonces, una forma de autocrítica feroz, una demolición constante de las certezas ideológicas. Revueltas no traiciona al comunismo: lo desnuda; lo enfrenta a su propia incapacidad para redimir al hombre, porque el problema, intuye, no es el sistema, sino la materia misma de lo humano.En las aulas, José Revueltas no ofrecía consuelo ni fórmulas: ofrecía conflicto. Su pensamiento, plasmado en ensayos como Ensayo sobre un proletariado sin cabeza, se traducía en una exigencia directa hacia los jóvenes: pensar por cuenta propia incluso contra las estructuras que decían representarlos. Decía que «el proletariado mexicano carece de cabeza», frase con la que no buscaba descalificar, sino provocar una toma de conciencia crítica sobre la ausencia de dirección ideológica real. Esa provocación se volvía método: incomodar para despertar, desmontar para obligar a pensar. Revueltas no formaba discípulos dóciles, sino individuos capaces de enfrentarse a la realidad. En 1968 no solamente fueron reprimidos los estudiantes, también se intentó silenciar conciencias como la suya.A cincuenta años de su muerte, su obra no ha sido neutralizada ni puede serlo. Leer a Revueltas hoy es enfrentarse a un espejo sin concesiones, donde la violencia, la desigualdad y la simulación política no aparecen como anomalías, sino como expresiones inevitables de una condición más profunda. Su literatura no ofrece respuestas, pero sí una pregunta persistente: ¿qué hacer con un mundo que parece condenado a repetirse en sus errores? Quizá por eso Revueltas sigue siendo perturbador. Porque no permite la ilusión de haber superado nada. Porque su voz, lejos de apagarse, continúa señalando que la verdadera prisión no fueron las Islas Marías ni Lecumberri, sino la conciencia misma del hombre, atrapada entre su deseo de redención y su incapacidad para alcanzarla. Y en esa tensión, en esa revuelta interior que nunca termina, su obra sigue respirando como una herida abierta en la literatura mexicana.José Revueltas murió el 14 de abril de 1976 en la Ciudad de México, tras una vida marcada por la enfermedad, la cárcel y la disidencia constante. Nunca buscó reconciliarse con el poder ni con las ortodoxias que alguna vez abrazó: rompió con el Partido Comunista, cuestionó sus dogmas y aceptó el aislamiento como el precio de la lucidez. Fue congruente hasta el final. Prefirió la ruptura antes que la comodidad, la crítica antes que la pertenencia. Porque la verdadera revolución— la que él no dejó de perseguir—no está en cambiar el mundo, sino en enfrentar sin engaños la tragedia del ser humano.