El atlas del cuerpo humano

Un nuevo estudio ha identificado los genes que dan forma a nuestros esqueletos. Un nuevo estudio ha identificado los genes que dan forma a nuestros esqueletos. (THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN)

Conocer la anatomía del cuerpo humano y la histología de cada órgano fue el inicio fundamental de la medicina, necesario para comprender la función normal y la enfermedad. No me puedo imaginar cuando los médicos ni siquiera sabían cómo eran los órganos. Aunque existen evidencias de estudios de cadáveres antes y durante la Edad Media, el verdadero fundador de la investigación anatómica moderna fue Leonardo da Vinci en el siglo XV, que hizo más de treinta autopsias y dibujó más de 1,500 láminas con imágenes de los órganos. En el siglo XVI, con Andrés Vesalio y grandes anatomistas, como Colombo de Cremona, Falopio y Eustaquio, se formalizó el estudio de la anatomía. Qué emoción debe haber sido describir por primera vez, por ejemplo, la entrada y salida de vasos sanguíneos del corazón y darle un nombre a cada uno. En el siglo XVII se avanzó al estudio de la anatomía fisiológica cuando William Harvey mostró cómo funcionaban el corazón y los vasos sanguíneos en su tratado “de motu cordis”.

El estudio de los órganos enfermos a partir de autopsias, liderado por Rokitansky en el siglo XIX, de quien se dice que realizó personalmente más de 30 mil autopsias y supervisó más de 70 mil, se convirtió en el fundamento de la medicina moderna. El estudio de la anatomía dominó por muchos años el currículo de las escuelas de medicina. Durante la primera mitad del siglo XX, los futuros médicos estudiaban ad nauseam los varios tomos del libro de Anatomía de Testut. A mí todavía me tocó en el primer año de Medicina tener que estudiar con detalle los tres tomos de Anatomía humana de Quiroz, la versión mexicana del Testut.

Lo que durante muchos años fue desconocido o existía en grandes tomos solo accesibles a quienes atendían al curso de anatomía en las facultades de medicina, hoy está al alcance de todos con un detalle espectacular. Me refiero al Atlas de los Órganos Humanos (HOA, por las siglas en inglés de Human Organ Atlas) que publicaron hace algunos días un grupo de investigadores de Europa en la revista Science Advances (12, eadz2240, 2026).

Se trata de un esfuerzo sin precedentes para generar un atlas de anatomía humana con imágenes tridimensionales que van desde el órgano completo hasta imágenes microscópicas cúbicas de hasta 0.65 mM. A la información e imágenes del HOA se puede acceder sin costo en https://human-organ-atlas.esrf.fr/ . En este momento tiene 298 imágenes en 3D que se han obtenido de 24 individuos que al morir donaron sus cuerpos para este propósito. Dado el origen de los cuerpos, en este momento hay más órganos estudiados de personas mayores, promedio de 73 años, con límites de 30 a 94 años y cierta predominancia masculina. Los órganos de los que se han liberado imágenes son cerebro, colon, corazón, riñón, hígado, pulmón, próstata, bazo, testículo y útero. Las imágenes pueden ser de órganos normales o enfermos. Con el tiempo se irán agregando más órganos y personas de edades menores. Lo espectacular es que no son fotografías, son imágenes de tomografía de contraste de fase obtenidas en el sincrotón de la European Synchrotron Radiation Facility que se localiza en el sur de Francia (https://www.esrf.fr/).

Hace 500 años no sabíamos nada de anatomía humana o lo poco que se sabía era conocimiento reservado para unos cuantos. Hoy cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, puede acceder sin costo, a imágenes 3D de diversos órganos desde completos hasta con resoluciones microscópicas.

Dr. Gerardo Gamba

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán e

Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM