El venero del diablo

Fraking El río de deshielo fluye desde el término de Vallkrabreen hacia el valle, donde se encuentra con numerosos manantiales de agua subterránea ricos en metano. (LEONARD MAGERL)

Nuevo interés estadunidense por lo que pase en México en el terreno energético, sobre todo si se dan las cosas y el fraking es admitido en territorio nacional… y eso ha ocasionado que en las altas esferas gubernamentales ya se comience a hablar de los límites que debe ponerse a ese interés norteamericano.

Es este un viejo componente de la relación México-EU en temas como el petrolero o el del gas: no confiarse de más.

Los expertos mexicanos que abogan por abrir la explotación vía fraking han establecido que esto sólo es adecuado si se usan las más modernas técnicas que permitan la recolección de materiales contaminantes del suelo, así que cualquier eventual participación extranjera no puede hacerse a costa de suavizar la protección ambiental.

Y sí, las inversiones de nuestro socio no siempre cumplen lo que prometen.

Diferencias

Hubo hasta hace poco dos embajadores mexicanos en Norteamérica, uno en Canadá y otro en EU. Uno logró hacer click con la máxima autoridad del país y buscó caminos para que el intercambio comercial con México comenzara a ser más y más relevante.

En tanto, el otro, más hecho a los proyectos de relumbrón, mandaba y mandaba “acuerdos” a la capital mexicana que, decía, ya había logrado establecer. Casi nunca le preocupó que lo pactado por él no fuera materialmente realizable. En esa dinámica se mantuvo hasta que fue notificado de que sería relevado.

¿Adivina el lector quién es quién en esta historia?

Las nuevas acusaciones

No será sorpresa ya, en todos los corros que se forman hoy en día para hablar dl acontecer nacional, la premisa no es si habrá o no nuevos señalamientos de Estados Unidos contra políticos mexicanos, sino la revisión y evaluación de esas listas que ya están circulando y que golpearán al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de lleno.

Además, la muy posible inclusión de personajes que estuvieron dentro de la estructura del Movimiento de Regeneración Nacional (bien vale recordar hoy lo que significa Morena) habrá de golpear el corazón mismo del partido hegemónico.

Es un mal trago, pero que, sugieren al interior de Morena, debe hacerse ahora y no cuando haya candidatos elegidos.

Figuras sin tacha

Bajo el mando de Ariadna Montiel, al interior de Morena se está haciendo hincapié en que aquella sentencia de “candidatos sin tacha” es mucho más que un mero eslogan. Esto, se asegura, ha cambiado el contexto en el que se comenzaría la confección de candidaturas plaza por plaza y estado por estado.

Mucho de lo que antes eran dudas, hoy son certezas de que ciertos perfiles no van a caminar.

Y de allí que se hayan replanteado los cálculos de sí conviene o no retirar a funcionarios de primer nivel de sus puestos actuales para envestirlos como candidatos.

Una de esas fórmulas nuevas, se dice, fue bautizada como Ecuación Bucareli.