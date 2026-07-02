La etapa en la que entra la negociación del TLC es, sin duda, interesante. Los estadunidenses, todo indica, han decidido exigir porcentaje de contenidos Made in USA para suavizar su postura respecto al libre comercio en Norteamérica.

El no rotundo a que el TMEC perviva parece poco probable, pero si es posible que la era Trump lo empuje hacia nuevos derroteros, incluyendo previsiones para evitar que economías asiáticas obtengan beneficios notables.

Marcelo Ebrard ha hecho el necesario llamado a la calma, a dimensionar correctamente la posición comercial de México y ha comentado que nuestro mantiene cerca de 85% de productos que pasan la frontera sin aranceles y que eso no se ha puesto en juego. Habrá que atender el resto.

Ya hay denuncia

El caso del ex director de Pemex ya está en una carpeta de investigación. La denuncia fue realizada conforme a derecho por la víctima, a quien una y otra vez se le recomendó que había que seguir esos pasos formales aun cuando la exposición pública del caso ya le brindara alguna protección.

La fiscalía de Bertha María Alcalde Luján deberá ahora, bajo la lupa escrutadora de la sociedad, realizar un trabajo impecable al manejar el caso.

Para muchas mujeres con menos exposición pública, en el resultado final estribará la confianza que puedan tener para denunciar sus propios casos. No es un problema, es una gran oportunidad para la Fiscalía capitalina.

La disculpa es correcta

Pablo Vázquez, el jefe de la Policía de la Ciudad de México, ha asumido una actitud benéfica para la corporación que dirige. En contra de los que muchos mandos policiales acostumbran, ha salido a dar la cara en casos donde se ha sembrado dudas sobre la actuación de los uniformados.

Vázquez, junto con el secretario de Gobierno César Cravioto, ofrecieron disculpas públicas a las madres buscadoras que se vieron encapsuladas el martes pasado en las inmediaciones de Metro Ermita.

La contención no era necesaria y termino poniendo en duda el cumplimiento de un acuerdo previo con las buscadoras.}

El error no desaparece, pero reconocerlo es una estrategia adecuada para mantener la capacidad de diálogo con agrupaciones sociales.

Vázquez, bien

Y también Vázquez apareció para afrontar el tema de los fallecimientos en condiciones por demás atípicas durante los festejos del triunfo futbolero.

La cantidad de personas aglomeradas en varios puntos de la Ciudad convirtieron la noche en un reto permanente para la policía de la ciudad. No había como tal grupo que contener, sino que la fatalidad se presentó a partir de la aglomeración misma de personas.

Vázquez ha dado la cara para asumir que el reto continuará el domingo y que sus uniformados quieren brindar seguridad a todos sin importare las circunstancias.

También muy bien esta actitud en un jefe policial.

Moctezuma en el Senado

Al final no le fue mal, cuestionado por la oposición en su paso por Estados Unidos, donde le señalan que en un momento crítico su actuación fue gris, sin contactos verdaderos de alto nivel que le sirvieran a la Presidenta, Esteban Moctezuma fue ratificado por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso como Embajador de México ante la UE, Bélgica y Luxemburgo.

Y si la oposición jugó su papel, los legisladores oficialistas hicieron otro tanto, ya que lo arroparon plenamente, sin titubeo alguno, antes de entregar 28 votos a su favor, dejando en 8 los en contra.