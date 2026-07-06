Fonatur en Michoacán 

Director general del Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza

Ojo a Sebastián Ramírez, quien instalado en la Dirección General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, ha mostrado su decisión de hacer participar al organismo en todos los casos prioritarios para el país. Podría elegir una ruta más fácil, pues Fonatur está inserto en un sector en el que, de quererse, podría destacarse todo lo que se ha logrado rehuyendo las complicaciones.

Michoacán, pieza clave para recomponer la paz en el país, ha sido uno de los puntos en los que el Turismo Comunitario ha sido llevado y se ha enlazado nada menos con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, es decir con el conjunto de acciones que buscan la normalización en muchos municipios de aquella bella tierra.

Ramírez Mendoza subrayó una y otra vez la trascendencia de que el Turismo Comunitario sea declarado formalmente como una prioridad nacional en casos como el michoacano. Y no es para menos, pues pega en comunidades muy lastimadas por la violencia, ejidos, y lleva infraestructuras previamente consensuadas con los habitantes de cada zona.

Vive Saludable, Vive Feliz continúa

Hay un dato positivo a destacar en torno a una de las preocupaciones de organizaciones civiles que han alertado, constantemente y desde hace años, sobre la epidemia de obesidad en México. La campaña de vida saludable permanecerá en las escuelas de educación básica.

En efecto, a instancias de Mario Delgado, se torna permanente la campaña que algunos hubieran preferido eliminar porque ataca abiertamente el consumo de comida chatarra e incluso promueve un entorno saludable para los pequeños que no se queda sólo en el aula y en su hogar, sino que alcanza los hábitos de consumo de su familia.

Es una buena noticia que habremos de monitorear en resultados gracias a que las escuelas habrán de dar seguimiento a la talla y peso de cada pequeñín.

Cuauhtémoc, no fue su mundial

En forma bastante tardía, Cuauhtémoc Blanco está viviendo un viacrucis cada vez que aparece en algún lugar con muchos ciudadanos. Este domingo no fue la excepción y fue acosado, agredido y recriminado por eventos que ocurrieron durante su ya no tan reciente gobierno en Morelos.

Lo curioso es que todo esto está ocurriendo a destiempo, cuando al Cuau ya no le representa prácticamente nada en su meteórica carrera política, ya desligada completamente de cualquier aliado de peso.

Buen comercio con Reino Unido

En un solo año, se registró un aumento de 15 por ciento en la comercialización de alimentos mexicanos en el mercado del Reino Unido. Esto incluye al sector agropecuario y a las pesquerías. Evidentemente el aumento notable se explica por un volumen relativamente reducido del comercio entre ambos países, pero no deja de ser una buena señal sobre la flexibilidad que podemos lograr ante las trabas que está encontrando el TMEC.

Entre los alimentos mexicanos con mayor valor de exportación al reino unido están el tequila (no podía ser de otra manera), pero aparecen también ya los subproductos de la caña, chile, miel, berries y nueces.