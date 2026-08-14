Los Monreal convocados

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro

El Partido del Trabajo comenzó a hartarse por los desplantes que sufre Geovanna Bañuelos de la Torre. Lo último, la legisladora y aspirante a la candidatura de la 4T en la entidad que habrá de renovar gobernador en 2027, denuncia un ataque en carretera a su comitiva y la respuesta que recibe es que se trató de un “autoatentado”.

Los hermanos Monreal fueron vistos en Palacio Nacional, convocados, porque se les quiso exponer que en Zacatecas la marca Morena no está lo suficientemente firme y que el aliado PT es más que relevante para el próximo año. En efecto, bajos niveles de respaldo a la 4T hacen de este estado hacen poco deseable que las alianzas se fracturen.

Pongamos que fue una llamada de atención que, por lo pronto, parece haber sido recibida por los hermanos Monreal de manera positiva.

El caso de la chica de Oaxaca

En torno al examen de la UNAM, poco a poco se irán develando casos puntuales presentados como profundas injusticias. Habrá los que sí, pero, por desgracia, muchos que no, como, por ejemplo, los exámenes prácticamente perfectos cuyos autores ya no pudieron inscribirse en el examen de control ya que aparecían como bloqueados en el sistema de registro.

En el primer examen, sin duda fallido, hubo 3 mil caos plenamente detectados en los que hubo irregularidades. Esos casos, permanecen bloqueados, es decir, fueron descalificados desde un principio y la segunda vuelta que representa el examen de control no les está permitida.

En el caso de menores de edad, la explicación que pueda hacerse pública habrá de consensuarse con los tutores. Justo el problema del primer examen es que, masivamente, muchachos que detectaron hoyos en el sistema, optaron por la ruta fácil de la trampa, así que no hay injusticia a priori por descalificaciones resultado de la transgresión de las reglas para hacer la primera prueba.

Policías respaldados por la nómina

El sueño dorado de cualquier ciudadano es que, ante una emergencia, pueda verse apoyado por el policía más cercano. Y el más cercano es generalmente el policía local. Hay gobernadores que cada año prometen apoyar a sus uniformados, pero esto no se materializa si no se refleja cada quincena.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública lleva registros de este tema y es bueno echarles un ojo: la Baja California de Marina del Pilar, encabeza la lista nacional de salarios con 24 mil 497 pesos netos al mes por elemento. Guanajuato, Jalisco y Querétaro vienen poquito atrás.

Por desgracia, hay muchas entidades en esa misma tabla que están pagando unos 10 mil pesos, es decir, bastante lejos de los 15 mil que los secretarios de seguridad pública han aceptado como piso inicial. No se trata de competencias sin sentido, se trata de que quien porta un arma y un uniforme pueda mantener a su familia dignamente y, claro, sin buscar ingresos por fuera.

Misión para Super Alessandra

La explosión en un restaurante de la Colonia Del Valle obliga a reflexionar sobre estas áreas de gentrificación acelerada en los que restaurantes y barecitos aparecen y desaparecen con un ritmo acelerado. Allí es necesaria la vigilancia efectiva de la autoridad local en apego a sus responsabilidades de protección civil.

En esta caso, desde la Alcaldía Cuauhtémoc que encabeza Alessandra Rojo de la Vega, ha vigilado y clausurado locales que incumplen normas luego de establecerse en la Avenida Álvaro Obregón (donde se registró la explosión), pero en las calles aledañas y en la cercana Colonia Juárez la necesidad de supervisión no es menos necesaria.

De hecho, es probable que Alessandra no se haya dado cuanta aún que el remozamiento que realizó a la Plaza Washington fue alterado por restaurantes que están instalándose, arrancando las plantas de las jardineras para colocar otras acordes a la vista que quieren para el negocio y colocando tinacos enormes en la parte alta de edificios construidos en 1950.

La inyección de recursos y empleos restauranteros es siempre bienvenida, pero el orden y el cumplimiento de las normas lo es aún más.