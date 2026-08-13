10 mmdd con olor a maple

el Embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González, al participar en la reunión del Consejo de Relaciones Internacionales de Montreal (Especial)

El embajador Carlos Joaquín lo asevera con gusto: hay 10 mil millones de dólares de inversión canadiense esperando venir a México. Es el resultado de los trabajos que el gobierno de México, con participación de sus representaciones diplomáticas, han ejecutado para construir alternativas al mercado tradicional estadounidense.

Como ya se mencionaba antes, los canadienses pueden ser aliados inmejorable en energías limpias, industria farmacéutica, infraestructura y agroindustria. El embajador ha señalado que el arranque lo da el sector farmacéutico con mil millones de dólares, aunque un punto crítico -que debe atenderse- es que los trámites y gestiones administrativas mexicanos están resultando lentos para los estándares de nuestro socio comercial.

Vienen más misiones comerciales y, con ellas, la posibilidad de inyecciones de recursos frescos en el país.

Las pensiones, el tema pendiente

La Suprema Corte avaló la transferencia de recursos de cuentas del IMSS y del ISSSTE al llamado Fondo de Pensiones del Bienestar. En esta determinación, aclararon los ministros, los derechohabientes no pierden sus ahorros ni sus derechos, así que la decisión atañe exclusivamente a un proceso de concentración de recursos.

La decisión no genera riesgos en el ámbito de las pensiones…

…no así la postergación de una solución de fondo a un financiamiento de pensiones que, hoy día, depende prácticamente de inyecciones presupuestales. El ahorro de los trabajadores no resulta suficiente para cumplir las obligaciones que ya se tienen en este terreno.

Las pensiones siguen siendo uno de los temas que se dejan allí, sin tocar de fondo, y que tarde o temprano se nos echarán encima.

Una recomendación que falta

El reclutamiento de mexicanos para el Ejército Ruso, a través de enganches laborales donde dolosamente se omite para quién se trabajará y en qué condiciones, ha generado interés en diferentes medios informativos del país e incluso, paralelamente, algunos de ellos han documentado casos diferentes a los que presentamos a nuestros lectores.

La embajada mexicana en Rusia reveló desde entonces que tenía más de una docena de casos documentados en los que intervino en favor de los nacionales, pero sería muy positivo que se emitiese una recomendación en firme sobre este tema a efecto de evitar que surjan verdaderos dramas de connacionales metidos a una zona de guerra a través de engaños.

En México este fenómeno es incipiente, pero en Sudamérica está en pleno auge, particularmente en Perú, donde las familias se están organizando para localizar a quienes fueron enviados al frente luego de un enganche laboral similar al que nos ocupa.

Una recomendación a tiempo puede evitar esos dramas.

Ya se habían tardado

En el Senado de la República, el priista Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla y el vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, se dijeron de todo con pretexto de las controversias que mantienen las dirigencias nacionales de sus partidos.

¿Contribuciones en el debate de estos ilustres legisladores antes o después de la trifulca en la que se vieron envueltos? No demasiadas.

En jornadas más bien discretas del Legislativo mexicano, la trifulca se llevó la atención de todos. Los representantes populares llevaban tiempo sin hacerse notar por esa vía.