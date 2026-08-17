Breve rima; si la censura se arrima

Visa de Andy Claudia Sheinbaum acusó injerencia política por parte de Estados Unidos. (Andrea Murcia Monsivais)

Con estrategia fascista

--dijo Claudia, no fui yo--,

por vil encargo y de balde

presenta la doña Alcalde –

--cualquiera lo vio y oyó—

Su relación imprevista

contra tuit o periodista,

pero en tono surrealista

dice en el púlpito diario

la lista no es una lista

(ha de estar mal de la vista)

y el canario no es canario

ni hay A en el abecedario

ni verbo en el diccionario;

es la simple exhibición de

estrategia derechista

contra la administración

como la tiene prevista

la infatigable reacción

que pretende intervención

de los Estados Unidos

que nos quieren sometidos.

--II--

Pero su aleve intención

choca contra el patriotismo

de Cuarta Transformación

y no podrán, ¡reaccionarios!

contra revolucionarios

de toda buena conciencia;

lo podrá evitar la ciencia

de nuestra enorme nación

aunque le quiten la visa

a quien sólo muestra prisa

por lograr diputación,

de la mano de su padre

en medio de este desmadre

sin importar para nada

el aplauso o la sonrisa

de cualquier opositor

adverso al buen genitor

en casa de la Chingada

donde habita el gran señor,

porque el real destinatario

--ya lo dijo tío Pepito--

Es el grande, no el chiquito

Pero en tanto se resuelve

Este problema menor,

Quedó el Andy señalado

Como persona no grata

Y por mucho revolcarla

La gata siempre es la gata

Con carta o con perorata

Que no acepta ese destino

Ni que lo tachen de rata

Y se envuelve en la bandera

Para no meter la pata

De un chisme de lavandera

Que lo juzga desatino.

--III—

Hoy lo arropan los amigos,

Los que le deben favores

Al señor de los mendigos

No importa si los olores

De transas y huachicol;

De sabores y colores

tan claritos bajo el sol

se esparcen de aquí

hasta allá; la inocencia

de constante trascendencia

en la casa y donde quiera

que escuchen la mañanera.

--IV—

Sin embargo y como sea

Hay en todo una injusticia

Sin ninguna proporción.

Ni se busca la censura

Ni se tiene cara dura;

Se gobierna sin coacción

Y negarlo es estulticia

Porque todas las mañanas

la verdad se da sin mañas

pero con toda sevicia

y apoyados en patrañas,

los vendepatrias lo niegan

y buscan negra primicia

mientras de dólares riegan

su mal practicado oficio

contra todo beneficio

del interés nacional.

--V—

Polarizados estamos, es obvio,

Sí señor. Divididos, enfrentados,

porque dios juega a los dados,

nos dijo Norberto Nobbio

o porque no hemos sabido

conciliar a la nación

pues contra toda razón

el conflicto se estimula

y el furor no disimula

tantísima corrupción

de mentiras y sobornos

con recursos celestiales

que compran al elector

con los programas sociales

sin máscara y sin tapujo

pues eso les dejó el brujo

como estrategia mayor.

Y así con esa trinchera

Ya puede gritar cualquiera

En Falfurrias o Yakarta

O a donde llegue una carta.

Siempre habrá beneficiarios

Sin atención a los diarios,

Ni cautela al porvenir

Mientras cuentan los centavos

Del alegre ir y venir

Entre dádiva y salarios.

Mario Delgado pregona:

Esto manda la señora,

La presidenta social,

Y no hay razón más fregona,

nadie se queja en la caja

Pues la dádiva relaja

La persona y su nahual.

En Tamaulipas explica

La señora presidenta

Para que nadie se sienta

Desvalido o devaluado;

Una visa es cosa chica

Y a ninguno lo define

Ni tampoco lo ha menguado

Como dice la doctora:

Para nadar sin vejigas

No hace falta contar migas

Del imperio y sus amigas

Y amigos de poco gas.

--VI--

La patria se va a imponer

Y de eso no tengo duda

Ni me cabe otra ambición,

Pero quisiera saber

si aquesta transformación

de tan escaso entender

con la cabeza tan ruda,

es de veras mi nación.

Pero me dice la prima

Ya déjate de mamilas

Y regrésate a la prosa;

Que la rima no se arrima

Y sale cosa horrorosa

Mejor piensa en la sabrosa

Temporada de Landau,

Que en el cine ya hacen filas

Sobre el espía de Spandau

Mientras el señor Harfush

(desde los tiempos de Bush)

Se nos marcha a la Argentina

Con la DEA, a rendir cuentas allá

De operaciones de acá

Y presumir acullá

Las pruebas de su eficacia

con plena cooperación,

Y prepara una canción

Que le propicie la gracia,

la comprensión y el alivio

De vivir sin sumisión,

Con pleno conocimiento

Hasta que el gato haga ¡guau!

Y garantice el convivio

Sin hacer genuflexión

Y aunque a la hora de la gloria

Con esa táctica fija,

Preparen su gran garrote

Y muestren su zanahoria,

Usted no se me acogote,

ni se afloje ni se aflija.

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