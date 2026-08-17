Obradorismo entre castores y palomitas

Sacudida política La cancelación de la visa a Andy López Beltrán, heredero de AMLO, reconfigura la sucesión al interior de la 4T. (Cuartoscuro y Especial)

Aparentemente ordinario, un trámite consular detona, discrecionalidad incluida, ironías, respuestas en modo selfie y convierte involuntariamente a Andrés Manuel López Beltrán tanto en centro de comunidad y unidad del Obradorismo como de ataque de la oposición.

Viaje del sarcasmo del subsecretario de Estado, Christopher Landau —desde la esquina invitando a preparar palomitas ante el diferendo— a la respuesta con la distendida fotografía, en la otra esquina, de José Ramón López Beltrán afuera de un Buc-ee’s, desde una sonrisa con el extremo de la comisura en la confianza del mantenimiento y ejercicio del visado, así como la inevitable alusión a la idea de la ausencia de una voluntad generalizada en contra de la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿Están disfrutando del espectáculo? Rellenen sus palomitas de maíz porque lo que viene a continuación les va a encantar”, advierte el funcionario estadounidense como lo hacen otros a partir de un presunto arsenal de instrumentos o algo semejante a evidencia justificatoria del retiro de la visa a López Beltrán.

Mediante una misiva formal, más en su apetito que en su estructuración, dirigida al mandatario estadounidense Donald Trump, López Beltrán subraya el carácter político de la resolución consular dictada en su contra por el gobierno de Washington.

La exclusión, trámite, o anécdota detonó una respuesta de solidaridad institucional entre gobernadores y estructuras de base. La Presidenta Claudia Sheinbaum había advertido la necesidad de pruebas concretas por parte del Departamento de Justicia antes de hacer señalamientos públicos contra funcionarios nacionales. Tras la cancelación del visado de López Beltrán lo reiteró: “una visa no define a una persona”, aunque sí los contornos de los enconos.

Mientras el aparato morenista procesaba la revocación del documento como nuevo episodio de la batalla ideológica, la irrupción digital de José Ramón sonriente frente a una sucursal de Buc-ee’s, devela la “paradoja del castor” —el animal símbolo de la cadena comercial—, donde coexisten la diplomacia de la normalidad familiar y el nacionalismo defensivo de las cúpulas partidistas. Desmitifica la narrativa de un asedio judicial generalizado o un veto total a la familia de AMLO y neutraliza la retórica del aislamiento geopolítico.

Lejos de la confrontación discursiva del bloque opositor, liderazgos con profundo arraigo en la izquierda más territorial en el poder han articulado una interpretación estructural del conflicto migratorio; en palabras de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, “parece que hay gobiernos que buscan usar los documentos migratorios para intervenir en los asuntos internos de otros países”, en seguimiento de la línea de Sheinbaum.

De manera paralela, la Consejera Jurídica Luisa María Alcalde está en el centro de convergencia de críticas a la afectación del valor de la libertad de expresión, utilidad esencialmente liberal, especialmente por la publicación de diagnósticos críticos respecto a creadores y difusores de opinión opositores. La Presidenta ha demostrado en discurso y práctica estar a favor del debate y la libertad de expresión.

La unidad orgánica descrita por Émile Durkheim como cohesión colectiva dependiente de la adhesión firme a referentes comunes parece quedar de manifiesto.

El nombre del hijo de AMLO es utilizado formalmente como un punto de articulación, convertido en recurso discursivo para promover la continuidad a través de liderazgos formales como los de Sheinbaum y Brugada, sin desaparecer la inquietud sembrada por Estados Unidos.

Diques agitados o removidos, como lo hacen los castores.