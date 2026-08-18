Una lectura del TEPJF

Mónica Soto (Andrea Murcia Monsivais)

La salida de Mónica Soto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dará inicio a un periodo de mayor estabilidad en este órgano que, durante ya demasiados años, vivió siempre bajo el riesgo de que su conducción cambiara si las alianzas coyunturales se movían.

Algo hay que admitir, un beneficio de rebote salido de la reforma judicial: como la presidencia del Tribunal ya no se obtiene internamente, sino a través de los votos ciudadanos, la estabilidad del magistrado Gilberto Bátiz García nunca estuvo en duda.

Por el contrario, el magistrado presidente encontrará consensos más fáciles en las discusiones previas al trabajo en pleno, algo que no estaba ocurriendo ya.

El futuro de Soto

La salida de Mónica Soto del Tribunal Electoral va mucho más allá de la ya muy relevante salida de una magistrada cuyo trabajo dejó huella. Las estructuras al interior del Tribunal habrán de moverse, particularmente de direcciones donde se debe hilar fino para que el órgano funcione correctamente. En esos movimientos, la mano de Soto se desvanecerá.

Y es relevante señalar también que Soto partirá muy pronto a nuevas tareas, no en el Gobierno Federal -como hubiera ocurrido antaño-, pues le está impedido por ley, pero hay un sinfín de comisiones internacionales, cuya investidura no decide el Ejecutivo federal y que habrán de resultar propicias luego de que la magistrada renunciara a su puesto.

En cualquier caso, fuera del tribunal e incluyendo altos niveles de la política nacional, hay buen respaldo para el magistrado presidente del TEPJF.

12 mil más pasan por el Examen de Control UNAM

No hubo cifras finales de número de estudiantes que se presentaron a las tres rondas del examen de la UNAM de ayer, en la Ciudad de México, esto debido a que las cifras deben notariarse y la Universidad optó por sólo reportar estas cifras certificadas durante este martes.

No obstante, algunos datos importantes para no hacer caso de las redes que señalaron nuevas catástrofes informáticas en el examen de control: las supuestas caídas del sistema se limitaron a 16 tabletas de las 4 mil 202 instaladas que no funcionaron y que, por supuestos, fueron sustituidas de inmediato.

La apertura de examen a las 9 am se vio ralentizada por el ingreso simultáneo al examen de 4 mil jovencitos; claro, esto entorpece cualquier sistema, pero a las 9:10 el proceso ya discurría a la velocidad correcta. En las siguientes rondas de exámenes, ya con todo calibrado, no hubo problema.

Cumbre antidrogas en Argentina

Omar García Harfuch tendrá ocasión de cautivar, como lo ha hecho en México, pero esta vez a nivel internacional. El hombre fuerte de la seguridad pública que se hace desde el lado civil irá a Argentina para asistir a la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas organizada por la DEA y el gobierno argentino.

Durante este martes y miércoles, Harfuch podrá presentar los resultados de la estrategia de seguridad mexicana ante más de 100 países.

Nada de cárceles buqueleanas, nada de limitar libertades y aún así una disminución constante de homicidios en México. Veremos cómo es recibida la experiencia mexicana.

Fin de una Era

Los libros de papel, su papel central en la vida cultural, pasa por un momento crítico. Después de la pandemia se hizo evidente que el empuje de lo digital resultará imparable con el correr de los años.

Y así fue.

La editorial Era, un símbolo para generaciones enteras de lectores mexicanos, cerrará sus puertas por lo insostenible que resulta editar y vender libros de papel en esta época. Es el fin, en efecto, de una gran Era.