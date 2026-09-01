Enrique Inzunza regresa al Senado

Con carteles fue recibido por la oposición, en tanto que los morenistas tuvieron para é un apretón de mano, la mayoría, incluso abrazos, otros pocos, y a un Nacho Mier que se apartó discretamente de la escena.

Como se esperaba, el regreso de Enrique Inzunza fue un evento que acaparó la atención en un Congreso que se dispone a reanudar sus trabajos.

Más allá de las opiniones de fondo, lo que es un hecho es que el regreso del sinaloense no lo dejó al azar. Preparado hasta el punto de intuirse un media training previo, se le vio muy suelto y ninguna pregunta, eso sí, las de cajón que claramente eran las esperables, las capoteo bien. Tranquilo y con aplomo, incluso fue él quien convocó a la conferencia de prensa para evitar persecuciones por los pasillos.

“Si me expulsan, acato”, dijo y puntualizó que su defensa se hará desde su escaño de senador.

Encuesta nayarita

La encuesta de Crónica levantó interés en tierras nayaritas e incluso generó que voces de la oposición, fuera de micrófono, diagnosticaran cual es la situación que deberán afrontar el próximo año. Si hay una ruta a seguir, esa es la de la coalición completa, pues sólo así se podrá ser competitivo.

¿Por qué esas mismas voces sostienen que hay que intentarlo? Por la cantidad de ciudadanos indecisos a la fecha, allí está la gran bolsa de votos a captar y no entre quienes tienen de antemano una filiación partidista.

Las voces en el PAN que abogan por esto luego de la encuesta se suman a lo que ya Alejandro Moreno ha incluido, desde hace tiempo, en sus planes de trabajo: allí donde Morena muestra una fortaleza monolítica, sólo la unión hará fuerza.

Piedra en la CNDH

La Comisión Nacional de Derechos Humanos es una víctima, una más, de herencias mal entendidas por quien las recibe. Sus eventos y diatribas son autoconsumo puro. Por no ir más lejos, la ceremonia que Rosario Piedra Ibarra encabezó para rememorar a Marco Antonio Lanz Galera, se convirtió en un espectáculo de contradicciones.

La primera, por una CNDH que ha abandonado un antagonismo con el gobierno que, de manera natural, debe tener. Sí, los derechos humanos los violenta sólo la autoridad y no particulares, lo que lleva a su actual presidenta y filocuatroteísta a sólo criticar la actuación gubernamental del pasado, algo contrario a lo que su homenajeado hizo y que le costó la vida.

La contradicción termina en la sincronización con el discurso oficial (no solicitada y a la que poco se alude desde el oficialismo, pues así de desprestigiada está la CNDH de Piedra). Una CNDH que sólo es caja de resonancia para el poder.

La Resistencia CDMX

A un año de qué 20 mil personas acompañarán a Alessandra Rojo de la Vega en su empresa de mostrar que hay alternativas de gobierno den la Ciudad de México, este lunes se renovó la convocatoria a participar en “La Resistencia”.

En un evento singular, la alcaldesa de Cuauhtémoc reiteró que es necesario mostrar abusos del partido en el poder y recordó aquella marcha en de hace 12 meses.

Aprovecharon la reunión los asistentes para comprometerse a redoblar esfuerzos en esa demarcación. Rojo de la Vega ha sido insistente en que el partido más grande y numeroso del país son los mexicanos y mexicanas que se abstienen de votar, más de 38 millones que son el bloque electoral más grande. A ellos les habló Alessandra para motivar su participación masiva hacia el 2027 con una hoja de ruta para tener representación de casillas plena y garantizar que se respete la decisión ciudadana.