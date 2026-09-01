Rendir cuentas también es acercarse

Mañanera de Claudia Sheinbaum Se cancela por Segundo Informe de Gobierno (cuartoscuro)

Una democracia viva necesita algo más que elecciones. Necesita ciudadanos capaces de conocer, comprender y vigilar el ejercicio del poder. Por eso, la transparencia y la rendición de cuentas son mucho más que procedimientos administrativos: son derechos que permiten construir una relación más horizontal entre gobierno y sociedad.

Andreas Schedler explica que la rendición de cuentas tiene dos dimensiones fundamentales. Por una parte, políticos y funcionarios tienen la obligación de informar sobre sus decisiones y justificarlas públicamente. Por otra, existe la posibilidad de establecer consecuencias cuando incumplen sus responsabilidades. Informar es apenas el comienzo. Rendir cuentas implica explicar, responder y asumir responsabilidades.

Desde esta perspectiva, el formato anunciado para el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum adquiere especial relevancia. El primer momento será el 1 de septiembre, cuando se presente formalmente el Informe. Pero este año el ejercicio continuará en los territorios. La Presidenta recorrerá las entidades del país durante varias semanas, de jueves a domingo, para rendir cuentas directamente en cada estado. El cierre en el Zócalo estará dirigido a la Ciudad de México.

Hay aquí un cambio significativo respecto de los formatos tradicionales. La rendición de cuentas deja de concentrarse en una sola ceremonia y busca acercarse a los lugares donde las políticas públicas tienen efectos concretos. Una obra, un programa, una carretera, una escuela o un hospital adquieren otro significado cuando se explican desde el territorio donde impactan la vida cotidiana.

También cambia la manera de comunicar el Informe. La Presidenta anunció 14 spots, 13 para televisión y radio y uno para redes sociales, construidos con imágenes de sus recorridos por el país. A ello se suma una miniserie para televisión pública, con entrevistas y materiales reunidos durante estos casi dos años de gobierno.

Pero rendir cuentas requiere mucho más que comunicar. Schedler identifica tres pilares. El primero es la información, que debe ser pública, accesible y comprensible. El segundo es la justificación, que obliga a explicar las decisiones y sus resultados. El tercero es la sanción, que permite establecer consecuencias ante un ejercicio indebido de las responsabilidades públicas.

Por eso, la transparencia resulta indispensable. Sin información clara, oportuna e integral, la ciudadanía carece de herramientas para vigilar al poder. Con ella puede comparar compromisos y resultados, reconocer avances, señalar pendientes y cuestionar decisiones.

Después vendrá una etapa fundamental: la glosa del Informe. El Congreso analizará la información presentada y los integrantes del gabinete acudirán ante las Cámaras y sus comisiones para ampliar explicaciones y responder sobre sus áreas de responsabilidad. La secretaria de Gobernación confirmó que esta participación está contemplada para el Segundo Informe.

Aquí aparece la rendición de cuentas horizontal, aquella que ocurre mediante los controles entre los poderes del Estado. La vertical corresponde a la ciudadanía mediante el voto y la vigilancia social. La diagonal surge cuando las personas participan activamente en los asuntos públicos.

Por eso, el nuevo formato resulta interesante. El gobierno informa institucionalmente, comunica sus resultados, recorre los territorios y, posteriormente, sus funcionarios deben comparecer ante el Congreso. Son etapas distintas de una misma obligación democrática.

La cercanía territorial puede darle rostro a la rendición de cuentas. La transparencia puede darle sustento. La glosa puede darle contrapeso. Y la participación ciudadana puede darle sentido.

Al final, rendir cuentas significa regresar ante la sociedad para explicar qué se hizo con la responsabilidad recibida. Porque informar es un deber, explicar es una responsabilidad y responder ante la ciudadanía y las instituciones es ejercer el poder con límites.