La ciudad también corre

Maratón CDMX (Andrea Murcia Monsivais)

Casi 30 mil personas comenzaron el domingo la Maratón de la Ciudad de México, pero solo alrededor de 23 mil cruzaron la meta. Durante varias horas, las calles se llenaron de esfuerzo, entusiasmo y solidaridad. Hubo familias animando, desconocidos ofreciendo apoyo y corredores de casi 30 países descubriendo una capital que, al menos por un día, avanzó al ritmo de miles de pasos.

La imagen sirve también para hablar del Segundo Informe de Gobierno que fue entregado al Congreso capitalino. Gobernar una ciudad como ésta también es una carrera de resistencia: implica avanzar todos los días, enfrentar obstáculos y mantener el rumbo, incluso cuando la meta todavía parece distante.

El documento está integrado por cuatro libros y organizado en siete grandes ejes. Sin embargo, entre tantas cifras, hay una que resume buena parte del esfuerzo realizado durante estos dos años: más de 3 mil 600 obras en el espacio público.

El número incluye proyectos de distintas dimensiones y alcances. Hay 450 kilómetros de pavimentación; 643 acciones de agua y drenaje; 200 Caminos de Mujeres Libres y Seguras; 13 mil viviendas entregadas o en construcción; 40 mil acciones de mejoramiento de vivienda y 777 escuelas públicas renovadas.

También se encuentran las nuevas UTOPÍAS, la ampliación de la electromovilidad, la modernización de la Línea 2 del Metro y la construcción de nuevas líneas de Cablebús. Son obras que atienden necesidades diferentes, pero que comparten un elemento: tienen la posibilidad de modificar la vida cotidiana.

Porque la obra pública no debe medirse únicamente por el monto invertido o por el número de proyectos realizados. Su verdadero alcance se observa cuando una luminaria permite caminar con mayor tranquilidad; cuando el drenaje evita que una vivienda se inunde; cuando una calle pavimentada mejora el trayecto diario o cuando una familia finalmente puede acceder a una casa.

En ese sentido, el informe no solamente cumple con una obligación constitucional. También permite conocer la ruta elegida por el Gobierno de la Ciudad y dimensionar el trabajo realizado. Las cifras son relevantes porque ofrecen resultados concretos y ayudan a entender hacia dónde se están destinando los recursos públicos.

Como sucede en cualquier maratón, todavía existen kilómetros por recorrer y desafíos que demandarán constancia. Una ciudad de más de nueve millones de habitantes nunca puede considerarse terminada. Cada obra resuelve una necesidad, pero también hace visibles las siguientes.

El domingo, miles de personas corrieron su propio maratón y, al hacerlo, pusieron en movimiento a toda una ciudad. Hoy, las 3 mil 600 obras hablan también de una capital que avanza. La meta final no está solamente en un informe ni en las cifras que contiene, sino en que ese avance pueda sentirse, todos los días, en las calles, las colonias y los hogares de quienes habitan la Ciudad de México.

Por cierto:

1. AISLADA. Me cuentan que, rumbo a 2027, en la Ciudad de México los actuales alcaldes y alcaldesas de la 4T tendrían vía libre para buscar la reelección. Todos, excepto una: Circe Camacho, alcaldesa de Xochimilco. Fuentes de la propia coalición aseguran que ni Morena, ni el PT (partido del que proviene), ni el Verde estarían dispuestos a respaldar nuevamente su candidatura. Una de las fuentes lo resumió así: “Circe logró lo que parecía imposible: unificar a todo el mundo… pero en su contra”. ¿Será?

2. CONFIRMADO. Antes que nadie, en este espacio le informamos que Paulo Emilio García se convertiría en el nuevo presidente de Morena en la Ciudad de México. Muchos lo dudaron y algunos incluso aprovecharon lo publicado en esta columna para intentar golpearlo. De poco sirvió. Lo que le adelantamos desde un principio terminó por cumplirse: el joven coyoacanense fue elegido oficialmente, justo el día de su cumpleaños, como presidente de Morena en la capital del país. No era especulación, era información. ¡Éxito!

Vivo la noticia, para contarle la historia

@juanmapregunta