PISA en México

Salón de clases en México (Carolina Jiménez Mariscal)

El mensaje de la Presidenta de la México sobre la prueba PISA no fue al vapor y es bueno aclararlo. Diferentes reuniones con representantes de la OCDE permitieron valorar con exactitud lo que la prueba está indicando. Un buen punto de la presente administración es que no descalifica la prueba (como ocurrió en el pasado), sino que expone sus limitaciones a la par de que analiza sus resultados.

Cuando la presidenta indica que “incluso analizando los resultados de la prueba PISA”, aparecen elementos que permiten saber que sí se puede lograr un mejor aprendizaje de los alumnos a partir de modelos implementados en los últimos años. Es el caso de los conocimientos científicos, donde los niños mexicanos muestran una mejor comprensión, algo que resulta muy valiosos en esta época.

Por otro lado, de acuerdo a la OCDE, las plataformas digitales son el origen de la disminución en la comprensión de lectura, algo que no sólo atañe a México, sino al conjunto de países donde la prueba se realiza.

No hace mucho, el maestro Adolfo Castañón Morán, en una de las reuniones previas al Premio Crónica 2026 donde será galardona, señalaba justamente eso: la tecnología y el mundo digital impacta directamente en la forma como se leerá en el futuro.

No es un tema menor y de allí que sea buena remarcar que medidas administrativas, como la reglamentación del mundo digital en las escuelas, es parte de lo que puede revertir efectos tan nocivos como una mala comprensión entre los menores de textos largos y con cierta complejidad.

La respuesta presupuestal

Seguramente los montos ya estaban previstos, pero la Secretaría de Hacienda ha difundido algunos puntos del Presupuesto que atañen al rubro social y que han despertado inquietud (entre crisis de salmonelosis y pruebas Pisa). Y sí, Hacienda destaca que aumenta la inversión en educación y en Salud.

Para el sector educativo, el aumento en el Presupuesto 2027 es de 10.7 por ciento en relación al año actúa; esto va por separado de lo destinado a desarrollos científicos, que tiene su propio aumento de 13 por ciento.

Para el caso de Salud, el sector recibirá 11.3 por ciento más.

Son datos que bien hace la SHCP en destacar, porque los apoyos directos y el aumento al salario mínimo garantizan mayor ingreso familiar, pero no puede permitirse que el empobrecimiento venga por servicios de salud o educativos deficientes.

La disciplina del Paquete

Y tal como se esperaba, la disciplina aparece en forma de diversas adiciones en el Paquete Económico 2027 entregado por Hacienda al Congreso de la Unión. Las modificaciones son, sobre todo, técnicas, impactarán en comprobaciones, montos deducibles, procedimientos de recaudación y la tolerancia del SAT con los contribuyentes.

No hay nuevos impuestos y los criterios económicos para establecer ingreso y egresos tampoco nos traen sorpresas. Crecimiento más bien discreto (tirando a mediocre) alrededor del 2 por ciento de la economía mexicana, en tanto que los egresos se dirigen prioritariamente al renglón del bienestar.

Viene la parte que los legisladores, sin mucho margen de acción, modificarán.

¿El sombrero también tiene control de confianza?

Buen puyazo de Carlos Torres Piña, aspirante a coordinar a la 4T en Michoacán, un estado que está marcado por la agenda de seguridad. El mensaje dado por el fiscal con licencia parece, además, desbordar la contienda interna partidista, representando un cuestionamiento a cualquiera, hombre o mujer, que pretenda conducir el gobierno estatal.

Torres Piña señaló que es el único contendiente al que se le han realizado exámenes de control y confianza, lo que incluyó revisión a su forma de vivir para verificar que corresponda a sus ingresos y que, también, pasó por un polígrafo ante el que se le preguntó por la comisión de faltas y delitos, grandes o pequeñas.

Los resultados aprobatorios fueron validados por la instancia especializada del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El morenista aclaró que él bien sabe que estos exámenes no son parte de los requisitos para dirigir al partido en el estado, pero para el tema de la probidad a la que se ha aludido, allí están resultados certificados.