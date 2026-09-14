INE, acuartelados

INE dará inicio al proceso electoral 2026-2027 (Alejandro Rodríguez)

La elección 2027 someterá a funcionarios y trabajadores del INE a jornadas intensas y pocos descansos. Ya se vio que así será y que cada tema en el que se generen dudas habrá de ser analizado y aclarado con la mayor celeridad posible.

El caso de las famosas boletas planchadas da clara muestra de lo dicho: hay un procedimiento respecto a estas boletas que parecen llegar sin dobleces propios del manoseo del votante, lo que implica que sí hay un tratamiento especial para ellas.

No obstante, circula la versión de que “el INE las aceptará sin más” y hay que aclarar que no es así. Es un efecto de la velocidad con la que circula la información (incluyendo a la falsa) en nuestros días.

Para los funcionarios y trabajadores, significarán jornadas extensas hasta lograr que la certeza electoral que ha costado tanto trabajo lograr se vea garantizada nuevamente.

Alegría coahuilense

En Coahuila, específicamente en las oficinas del gobernador, hay una gran satisfacción por los resultados de la última encuesta de precepción de seguridad del INEGI. No es para menos, la entidad, por primera vez en su historia, ocupa el primer lugar nacional.

El mandatario estatal, Manolo Jiménez, siempre ha sido puntual en decir que estos resultados no pueden explicarse sin el trabajo previo de quienes le antecedieron, pero sin duda la satisfacción por lograr que ese primer lugar caiga durante su sexenio no puede ocultarse.

Prevención, proximidad, inteligencia y fuerza operativa, son los las apuestas, sin dejar de lado una gran coordinación con el gabinete de seguridad federal.

Un problema inesperado en Somos

Dicen que solo el hombre se tropieza con dos piedras en el mismo camino, pero los políticos lo hacen hasta con tres. En Somos, un partido que busca apostar a la tradición democrática que nos dio instituciones como el INE y elecciones creíbles, ahora cae en alianzas con personajes de muy dudosa reputación.

En Quinta Roo sorprenden los acuerdos con políticos oscuros que hasta en prisión estuvieron.

Esto está generado desánimo en organizaciones ciudadanas que gastaron suela para realizar afiliaciones y asambleas y ahora ven con regresa el peor de los pasados.

La queja ya está en la mesa de Guadalupe Acosta Naranjo, quien deberá decidir si el pragmatismo de “trae mucho apoyo” es suficiente para terminar en situaciones que ya le conocemos a los partidos que ya existían.

Grecia, la estrategia perdida

Un asunto extra deriva de la encuesta sobre Michoacán de Crónica. La estrategia, previsible, para Grecia Quiroz, como eventual candidata a la gubernatura, era llegar al arranque de las campañas con preferencias ciudadanas muy por encima de sus competidores… y esto ya no pasó.

El problema para Grecia es la ausencia prácticamente total de estructura territorial, algo con lo que sí cuentan los aspirantes de partidos; así, también en forma muy previsible, los candidatos de partidos podrán establecer estrategia para elevar la aceptación ciudadana en las zonas donde esto les sea más redituable. Para la candidata independiente, la poca afinidad con ciudadanía de regiones específicas será mucho más difícil de revertir.

La arenga de la Cuauhtémoc

Ya todos los gobiernos están en modo grito de la independencia y la atención se enfocará nuevamente en las “arengas especiales”, aquellas que mezclan los fraseos ya muy establecidos (“¡Vivan los héroes que nos dieron Patria…), con otros que se van haciendo célebres y emblemáticos para el gobernante en turno!

Ejemplo será la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega en 2025, dio cabida a un reconocimiento a las madres buscadoras y lanzó un “¡Mueran los corruptos!”.

Habrá que ver ahora qué elementos vendrán en el 2026.