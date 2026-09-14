Otros niños héroes y nueva Patria

Alumnos a Clases SNTE Afonso Cepeda Salas, líder del SNTE, dio la bienvenida a 35 millones de estudiantes al nuevo ciclo escolar 2025-2026. (Gerardo González Acosta)

El cambio de régimen abre la oportunidad para niñas y niños héroes para sobrevivir a la invasión de la desigualdad o el infortunio.

Infantes héroes contemporáneos: retados al éxito pese a la ausencia de alguno de los padres o con una discapacidad; perseverantes ante la enorme lejanía de las escuelas en las zonas rurales regresando a ellas terminando su educación dispuestos a respaldarlas; las y los acechados por la oferta delincuencial de droga, reclutamiento criminal para convertirse en instrumentos de la desgracia de otros o como víctimas de Trata de Personas.

Heroicos sobrevivientes de todo desafío para unirse a una comunidad localizada en la base de una sociedad en proceso de cambio con retos enfrentados específicamente por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Enfrente, desafíos de inversión, inseguridad, salud pausada en ausencia de recursos para pagar atención privada, desigualdad educativa donde solamente quienes pueden ir a escuelas privadas alcanzarán algo de inglés o de educación en matemáticas, instrumentos indispensables de la competida actualidad, la misma que precede la prosperidad compartida de interés para el conjunto de la nación.

Campos de batalla históricos y actuales ante la invasión del uso acrítico y generalizado de la pantalla de internet, manifestándose diariamente en las trincheras de aulas públicas, clínicas comunitarias y hogares agredidos por el desplazamiento de las familias unidas, las iglesias sin territorio, el magisterio con compromisos empobrecidos o a la mitad de aquellos preexistentes de hace dos generaciones.

En el marco del 179 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec es útil redefinir el heroísmo bajo una visión enfocada en datos estructurales de la supervivencia infantil, donde el patriotismo reside en la capacidad de vencer la adversidad socioeconómica.

De acuerdo con el INEGI, el 94% de las y los infantes entre 6 y 14 años asiste regularmente a la escuela desafiando condiciones adversas en sus entornos inmediatos. Estos rostros anónimos construyen patria desde la cotidianidad del esfuerzo académico y la superación de sus propias crisis.

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias documenta una transformación profunda: el 68.2% de las y los jóvenes logra superar el nivel de escolaridad alcanzado originalmente por sus madres o padres. No obstante, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia subraya la permanencia de un núcleo crítico en la primera infancia, donde el 48.1% de las y los menores de 5 años aún enfrenta carencias monetarias y sociales generalizadas.

La perseverancia infantil dentro de las aulas transforma el entorno familiar directo, forzando reconfiguraciones en las dinámicas de manutención y cuidado. La SEP registra una tasa de abandono escolar en el nivel primaria de apenas 0.3% por ciclo anual, demostrando el compromiso de las familias por mantener la escolarización inicial, aunque la deserción promedio sube al 9.2% en la educación media superior, asociada frecuentemente a factores socioeconómicos o a la estructura del hogar.

Detrás de los datos permanece la voluntad inquebrantable de infantes librando batallas heroicas complejas. Estas trayectorias individuales de superación no representan esfuerzos biográficos aislados; al contrario, constituyen la identidad colectiva, donde el ser nacional revela una mutación radical en la forma de producir pertenencia comunitaria.

Las tensiones se enfrentan ahora a través de una dualidad programática sofisticada. Sheinbaum revela una conducción gubernamental enfocada en proyectos materiales estratégicos, tecnificación energética y soberanía jurídica estatal. Simultáneamente, Clara Brugada desde la Ciudad de México despliega proximidad comunitaria, transformación paulatina del espacio urbano en una red de cuidados y acompañamientos con amplio activismo de base territorial.