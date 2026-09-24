Van contra el Grupo Juchitán

Quetu Sánchez Foto: Vía redes sociales

El Istmo de Tehuantepec ha sido intervenido por las fuerzas federales y de qué forma. En pleno evento público, el alcalde de Juchitán, Quetu Sánchez, fue detenido por extorsión. No es cualquier extorsión; es aquella ligada al crimen organizado y por la decisión de nuevas cabezas de los cárteles de que incluso poblaciones pobres deben reportarles ingresos. ¡Hasta los centros de atención a huérfanos fueron visitados para avisarles que una parte de la subvención estatal debía ser entregada!

El problema no termina allí. Sánchez mantenía ligas políticas hacia el interior de la administración estatal que llegan, por ejemplo, al IEEPO (organismo estatal de educación pública) y a Turismo.

Las convocatorias a “defender al compañero Quetu” ya están circulando en WhatsApp, así que aún falta la reacción “popular” a la detención comandada por malandros.

Objetivo final: capturar al Señor del Viento

El narco mayor en la zona del Istmo es conocido como el Señor del Viento. De él vino la orden de que debía cobrarse piso aun en las poblaciones pobres, que son muchas, de la región. Para que no quedaran dudas, durante una fiesta patronal mandó ejecutar a uno de sus viejos jefes regionales.

Hombre del pueblo, surgido a la sombra del cultivo de marihuana de hace décadas, se negaba a cobrar piso en su área, a sus vecinos.

La fiesta patronal en la que fue ejecutado, delante de sus vecinos, había sido financiada por él.

El Señor del Viento, hoy objetivo prioritario de las fuerzas federales, había dejado claro su punto.

¿Falsos atentados?

El Fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, es un hombre poco paciente con casos en donde su dependencia tiene que enfrentarse a simulaciones en lugar de delitos. Lo mostró en el caso de Tenancingo, donde el MP aún mantiene la tesis del autosecuestro luego del incidente en el que se vio involucrada la alcaldesa morenista Nancy Nápoles.

El juicio habrá de desarrollarse en los próximos meses y Nápoles ya tiene poco apoyo desde los comités nacionales del partido. Y parece que este año no acabará sólo con su caso.

En la zona del Aeropuerto Felipe Ángeles, otro presunto atentado contra una autoridad municipal se está enredando cada vez más. Resulta que hay inconsistencias desde los datos proporcionados respecto a evidencia en video y también en cuanto a los cargos públicos que desempeñan las víctimas.

Meten orden en Edomex

Y el caso de atentados sospechosos contra morenistas parece haber encendido las alarmas en los principales cuarteles del partido en el gobierno del Edomex. No es que haya hoy día alguna posibilidad de que un partido de oposición se levante de sus cenizas para disputar un cargo como la gubernatura, pero ¿y las diputaciones federales?

La alerta se duplicó durante los festejos del 15, donde diferentes problemas de gobierno causaron protestas en contra de las alcaldesas de la 4T Nancy Nápoles, Abigail Sánchez y Elizabeth Díaz.

La primera es la alcaldesa ya referida a la que la fiscalía del Edomex quiere imputar un autosecuestro. En Chalco, dejó una profunda herida por movimientos de la administración municipal que afectaron terrenos comunales y en El Oro se gobierna mientras se realizan varias auditorias por manejos dudosos.

Este panorama exigió ya que diferentes corrientes, incluyendo la de Horacio y la de Higinio, hayan sido conminadas (por quien puede hacerlo) a acomodar las candidaturas de 2027 en función del panorama global y que la 4T en el Edomex contribuya a la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión y deje de enfocarse en sus disputas internas.