Los magros avances de nuestra educación

Respalda SEZ restricción del uso de celulares en escuelas de Zacatecas

Los resultados que se dieron a conocer recientemente en torno a los resultados de la Prueba PISA colocaron nuevamente en el centro del debate del país la cuestión relativa a la crisis permanente de nuestro sistema educativo nacional. Al respecto, cabe señalar que esa crisis tiene una fuente doble: en primer lugar, un Estado cuyos gobiernos han sido totalmente incapaces de generar un proceso de mejora continua para la garantía del derecho a la educación, en los términos que establecen la Constitución y las leyes en la materia, particularmente la Ley General de Educación.

En segundo término, una cúpula sindical que, si bien ha ido cambiando de dueños, ha sido comparsa de las autoridades, en todos los niveles del gobierno, llegando ahora al absurdo de construir una nueva lógica neo corporativista, al haber afiliado a la mayoría de las y los integrantes del SNTE a Morena. De la CNTE mejor ni hablar, porque de ella se ha sabido históricamente que, con base en la extorsión política, ha mantenido cotos de poder regionales que lejos de contribuir a una mejor formación de profesoras y profesores, ha contribuido a profundizar la crisis en las entidades donde tiene preminencia.

Los datos de la Encuesta Intercensal 2025 presentada recientemente por el INEGI; sostienen estas afirmaciones, y confirman el carácter estructural de los problemas que tenemos en todo el sistema educativo nacional. Al respecto, el primer indicador que llama la atención es el grado promedio de escolaridad que se registra en el país: 10.27 grados. Esto implica apenas el tercer grado de secundaria, si se considera que es obligatorio cursar el primer grado del preescolar.

De acuerdo con el propio INEGI, en el año 2020 el grado promedio de escolaridad fue de 9.84 grados en el país; es decir, el avance es raquítico y revela, entre otras cosas, los resultados de la desastrosa gestión de la pandemia, cuyos efectos estamos comenzando a ver en este tipo de indicadores, pues no sólo hubo una profunda pérdida de aprendizajes, sino también una estrategia de recuperación pos pandemia, totalmente inapropiada y desconectada de la realidad que vive la humanidad en medio ´de la revolución tecnológica por la que estamos atravesando, sobre todo a partir de la irrupción de la inteligencia artificial en nuestras vidas cotidianas.

Otro de los datos que deben preocuparnos, y bastante, es el de la cobertura educativa, en todos los niveles. Ya se dijo que la asistencia al preescolar es obligatoria, pero por usos y costumbres, pero también por limitantes de tiempos, recursos y disponibilidad de servicios públicos y gratuitos, hay muy altas proporciones de niñas y niños de 3 y 4 años que no asisten a la escuela. En efecto, la Encuesta Intercensal muestra que el 57.4% en el grupo de edad de tres años están fuera de la matrícula; mientras que el 17.93% de los de 4 años están en la misma condición.

La encuesta desglosa por cada año de edad, lo cual permite dimensionar de qué se está hablando. Así, en el grupo de 5 años, el 7.54% no asiste a la escuela; en números absolutos son 134,.577; en el grupo de 6, no asiste el 2.2%, es decir, 41,810 niñas y niños; en el de 7 no asiste el 1.79%, es decir, 34,610; en el de 8 años, 1.64%, equivalente a 36,526; en el de 9 años, que es el de más bajo porcentaje de inasistencia, se registra un 1.6%, es decir, 32,444; en el de 10 años es 1.84%, o bien, 40,367.

A partir de ese grupo etario los porcentajes de inasistencia se incrementan de acuerdo con la edad. En efecto, en el grupo de 11 años es el 2.39%, es decir, 48,367; en el de 12 años, 4.42%, equivalente a 99,857; en el de 13 años, 6.43%, es decir, 140,118; en el de 14, el 10.1%, o sea, 220,520.

Entre quienes tienen 15 años el porcentaje crece a 17.64%, equivalente a 391,171 adolescentes; en el de 16, la inasistencia es de 22.6%, o sea, 482,789; mientras que en el de 17 años el porcentaje es de 29.89%, es decir, 662,972.

La cifra total es de auténtico escándalo: 3,615,323 niñas, niños y adolescentes entre los 3 y los 15 años de edad no están matriculados en ninguna institución ni pública ni privada, lo cual permite mostrar, de manera paralela, que los programas de becas, transferencias y demás instrumentos de control electoral que ha diseñado el actual régimen, no tienen la capacidad de incorporar y de retener a las niñas y niños en los planteles escolares.

La crisis de la educación es, en sentido estricto, una crisis de nuestra cultura y de nuestro proyecto civilizatorio. Es así, porque lo que ocurre en este ámbito no es sino el reflejo de nuestras prioridades y valores ético-políticos; es decir, posponer o dejar al margen a la niñez y las poblaciones adolescentes no es sino producto de una visión estrecha y torcida de lo que deberíamos estar construyendo como sociedad.

Necesitamos una nueva perspectiva de lo que significa escolarizar a las infancias y las adolescencias; deberíamos comprender que necesitamos construir un sistema de protección integral que, como uno de sus componentes vertebradores tenga al eje de la educación, y que esta responda efectivamente a la realidad, demandas y, sobre todo, de los inmensos retos que las generaciones por venir deberán enfrentar gracias a la inacción, incompetencia, y también indolencia de muchos de quienes han tenido la responsabilidad de decidir.