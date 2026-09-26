Criterio en redes sociales

Redes Sociales

¿Cuántas veces al día consultas X, TikTok o Facebook? ¿qué tanto tu criterio está basado en lo que ves en esas y otras redes sociales?

Las redes son una realidad en nuestra vida diaria. Ahí contamos nuestra vida, publicamos nuestros logros y nos dolemos de las derrotas, nos enteramos de cómo les va a otros y, sobre todo, obtenemos información que utilizamos para tomar decisiones.

Ahora que ha iniciado el proceso electoral 2026-2027, bien haremos en estar consientes de esta situación

Pero sabemos que las redes sociales están llenas de fake news o bulos, de trolls y de bots. No solo eso, también conocemos que la IA dirige lo que vemos y orienta las noticias, publicaciones, imágenes y videos, hacia aquello que nos engancha, nos mantiene conectados a la red dando más datos nuestros gratuitamente.

Esta realidad no podemos evitarla, así, ¿qué podemos hacer? Mantener un espíritu crítico.

El primer paso es dudar de lo que parece increíble o falso. Muchas de las “noticias” que nos llegan por redes desde un principio nos parecen extrañas, como si algo no cuadrara; por ejemplo, un video que se presenta como reciente pero en el que las personas que aparecen claramente están ubicadas en el tiempo de la pandemia de COVID.

Si parece falso muy probablemente lo sea. Mejor sospechar que confiar y compartir.

El segundo paso consiste en confirmar. Una nota falsa suele tener un mismo origen, ya sea una cuenta específica o una redacción idéntica; así, vale la pena confirmar en fuentes diversas que no remitan al mismo origen. De esta manera aumenta la posibilidad de evitar caer en una fake news.

El tercero consiste en cuidar (hoy diríamos, hacer una correcta curaduría) de las cuentas a las que tomamos como fuente de información fiable. Lo mismo pueden ser personas, medios o universidades, en las que confiramos no necesariamente porque nos digan lo que queremos escuchar, sino porque han mantenido una línea de evitar los bulos o las salidas en falso, y de esta manera suelen informar con veracidad.

Claro, esto no elimina las subjetividades o preferencias, pero al menos las vuelve confiables.

El cuarto punto puede ser el más complejo: escucha y lee a quien piensa distinto, pero en cuya buena fe confíes. Conocer puntos de vista contrastantes te ayudan a tener perspectiva, así como a evaluar de mejor manera las noticias y opiniones; te ayuda también a razonar tus posturas así como a fortalecerlas o, en su caso, a cambiarlas después de un ejercicio de racionalidad.

El quinto paso es elegir los temas que son relevantes para ti en las próximas elecciones; esto a partir de tus intereses, inquietudes y compromiso social. Así podrás filtrar de mejor manera los mensajes, juzgarlos con mayor conocimiento y depurar la información que recibes.

Con estos cinco pasos es posible que atenúes la influencia que las redes sociales y la IA tenga en la formación de tú criterio. Si el voto es personal, también debe ser personal la decisión.