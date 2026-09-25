El nuevo partido en la herradura

Somos México

Somos es el nuevo partido que encontrarán los electores en las boletas del proceso que culmina durante 2027, en llamado a urnas. Por ahora, su mayor actividad no está centrada en conseguir el voto ciudadano, sino que sus principales afanes están en ganar discusiones en el pleno del Instituto Nacional Electoral.

En la llamada herradura de la democracia ha desencadenado varios debates, además de que ya tuvo un asunto mayor con el cambio de nombre.

A partir de rumores, los representantes de Somos han cuestionado al Instituto Nacional Electoral. No deja de llamar la atención que algunos de ellos fueron consejeros electorales y saben bien que minar la confianza en el árbitro daña a la democracia, no a los funcionarios. De hecho, ese era el hilo conductor de su actuación cuando fueron funcionarios. No debería cambiar ahora que representan a una opción partidista, se podría suponer.

Y vueltas que da la vida, así como ellos regañaron antes a quienes minaban la confianza en el órgano electoral, ahora ellos salieron raspados cuando la consejera presidenta Taddei Zavala habló fuerte diciendo al pleno que la confianza en el INE la da la ciudadanía.

Nadie defiende autenticidad del huachicol

No podría estar más equivocado quien crea que desde la Policía Estatal de Guanajuato se va defender la tesis de que es huachicol lo asegurado en San José Iturbide. En esa dependencia estatal lo que se comenta es que se actuó con eficacia para apoyar a la Fiscalía General de la República y eventualmente al Sistema de Administración Tributaria, y era eso lo que se quería destacar cuando se comunicó la participación estatal en el aseguramiento del lugar.

Así, la tesis enarbolada desde un principio por la empresa Gas Natural del Noroeste comenzaría a tener fuerza: lo almacenado debía ser cotejado contra la documentación legal entregada por cada empresa que había alquilado espacio en la planta y, sólo así, se sabría que el combustible andaba de indocumentado.

El problema fue que se partió en sentido inverso, asumiendo que era huachicol. Ahora, que ese combustible sea verdadero huachicol es algo que ya no defiende nadie.

Juchitán

Los tres órdenes de gobierno están colaborando en mantener el orden en la región de Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca. Allí, como siempre, se hace patente la debilidad del eslabón municipal. En ese eslabón encontró el crimen organizado alianzas (o bien, de plano, puso a sus hombres en los cargos públicos) y es allí donde más dificultades se están encontrando para restablecer la normalidad.

Entre las figuras políticas locales, no hay deseos de sustituir a Miguel Sánchez. De hecho, algunos se esconden para no ser convocados y otros alegan que primero quieren preguntar cómo está la cosa. Y la duda surge, ¿a quién le quieren preguntar?

Nuevamente las mal llamadas bases de apoyo social del narco aparecen y los mensajes para organizar la defensa del alcalde caído en desgracia están más activas que nunca.

Nueva foto para el álbum guerrerense

Primero fue con Félix Salgado Macedonio, ahora es con Abelina López, alcaldesa de Acapulco con licencia que se inconformó por los resultados que le fueron adversos en la encuesta para designar coordinador de la Cuarta Transformación en el estado de Guerrero.

Sí, en efecto, Beatriz Mojica, virtual abanderada de Morena en la elección a la gubernatura, ya limó cualquier aspereza que pudiera haber quedado luego del proceso de elección interna.

Hubo quienes pensaron que Abelina, criticada muchas veces por su peculiar manera de entender el servicio público, podía ser dejada de lado y encaminarse a una elección que parece representar un reto meramente formal, sin oposición verdadera. Y pues no, Mojica no quiere nada suelto en su camino a la gubernatura.