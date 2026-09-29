La decisión en Nayarit

Jasmine Bugarín (Camila Ayala Benabib)

Un amarre más: En Nayarit la 4T se verá capitaneada por una militante del Partido Verde Ecologista de México. En la contienda interna, morenistas como Geraldine Ponce o Pavel Janero, con más o menos éxito, trataron de mostrar a su partido que la plaza debía seguir siendo para el partido grande de la alianza oficialista.

A pesar de lo anterior, el avance del Partido del Trabajo con Héctor Santana hizo inocultable que los partidos aliados tenían suficiente empuje para exigir que se les tomara en cuenta (sobre todo si en otros estados se les había hecho a un lado).

Algo es cierto, en ese factor clave en los criterios de Morena (muy aplicables en la región del pacífico) Héctor Santana y Jasmine Bugarín, la verde investida finalmente como coordinadora, fueron los que más opiniones positivas lograron entre la ciudadanía.

Las mejores cuentas naranjas

Dicen que Colosio va porque va en Sonora bajo las siglas de Movimiento Ciudadano. No sabemos si esto ya está en firme, pero pensemos que sí y veamos cual es el mejor de los horizontes naranjas para 2027, Más de uno quedará sorprendido.

En Nuevo León, con Mariana, MC luce competitivo. La senadora no tiene nada asegurado, pero un gran aliciente en el proceso es que las expectativas presidenciales de Samuel, su marido, también están en juego, así que toda la leña va al asador. En Campeche el partido será protagonista en urnas y puede y, como as bajo la manga, Jorge Álvarez Máynez ya comentó que sí está desojando la margarita en el caso de la contienda por la gubernatura de Zacatecas.

Cuatro estados en los que Movimiento Ciudadano tendrá protagonismo si logra colocar a las mejores corcholatas de las que dispone.

Nada mal, aquella estrategia en solitario que planteó Dante hace meses.

Espejo con asesor

Corre la versión de que Marco Baños, exconsejero electoral y hoy representante suplente de Somos ante el INE, habría ofrecido a Manlio Fabio Beltrones asesoría para su anunciado “sistema espejo”. La versión no está confirmada, pero Beltrones ya promete resultados más rápidos y precisos que los de la autoridad sin presentar una metodología.

Baños sabe que el conteo rápido y el PREP exigen alta especialización técnica. No basta con fotografiar actas y subirlas a una plataforma cuyos controles aún se desconocen. Un conteo rápido requiere una muestra diseñada científicamente; el PREP, procedimientos verificables de captura, cotejo y publicación.

Por ahora, el espejo no refleja resultados: refleja la estrategia de sembrar sospechas sobre el INE antes de que la ciudadanía emita un solo voto. Para hacer campaña puede servir; para dar certeza, primero tendrían que mostrar el método.

Ruffo Appel y la Guardia

Tocó a Ruffo ir por carretera desde el centro del país hasta Baja California y, debido a las áreas de operación de las diferentes cuadrillas de la Guardia Nacional, su acompañamiento incluyó el cambio de vehículos y custodios.

Después de 40 horas de camino, fatigoso para alguien de su edad, llamó mucho la atención que el ex gobernador tuviera un buen número de elegios para los elementos uniformados que le acompañaron. De hecho, Ruffo indicó que el buen proceder y comportamiento de los mismos le habían sorprendido para bien.

Los elementos aludidos son de la Guardia Nacional.