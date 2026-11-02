¿Ultraderecha en retirada?

Trump cree que las elecciones en Brasil fueron "fraudulentas" (YURI GRIPAS / POOL/EFE)

Mañana se celebran elecciones de medio mandato en los Estados Unidos. La contienda tiene importancia política nacional e internacional porque renueva toda la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y elige 36 gobernadores, además de legislaturas estatales y otras autoridades. El dato central de encuestas y análisis publicados en los últimos días es que los demócratas mantienen una ventaja en las mediciones nacionales para la Cámara de Representantes, mientras que el control del Senado continúa siendo más disputado. Aquí los republicanos tienen actualmente 53 de los 100 escaños, pero diversos modelos probabilísticos estiman un posible control demócrata. Entre los factores que definen estas elecciones se encuentran el declive en la popularidad de Trump que ha caído al 31%, así como el costo de la vida con incrementos inflacionarios en alimentos, gasolina, vivienda y servicios médicos.

Igualmente influye en el ánimo de los votantes el modelo impuesto de política migratoria con deportaciones masivas, operaciones paramilitares del ICE, controles fronterizos y maltrato a comunidades migrantes lo cual se ha convertido en un importante eje de confrontación entre demócratas y republicanos. Se incorpora al malestar ciudadano el conflicto con Irán y sus consecuencias económicas, así como el apoyo irrestricto que la administración Trump ha entregado al gobierno genocida de Israel. Del mismo modo, se perciben en el electorado los efectos políticos generados por los retrocesos aplicados a los derechos de distintos grupos de votantes como son el aborto y los derechos reproductivos, el reconocimiento de la diversidad sexual y otros temas que afectan la seguridad social.

En este escenario, perder el control de alguna de las cámaras puede dificultar la aprobación de iniciativas presidenciales, presupuestos y nombramientos. El Congreso puede convertirse en un contrapeso más activo frente al Ejecutivo restableciendo el equilibrio de poderes. Además, las elecciones en Estados Unidos tienen repercusiones directas sobre México en diversas materias, especialmente migración y política fronteriza, relaciones comerciales en torno al T-MEC y aranceles, en la cooperación binacional para la lucha contra narcotráfico y crimen organizado, así como en la estabilidad financiera, inversiones, exportaciones y empleo de nuestro país. En una palabra, los resultados de las elecciones estadounidenses inciden en la soberanía mexicana.

Es posible suponer que la ultraderecha está en retirada si se observan los reveses electorales que en los últimos tiempos han experimentado algunos movimientos nacionalistas y autoritarios. Las derrotas de dirigentes vinculados a estas corrientes

políticas ultraconservadoras muestran que sus proyectos no son invencibles y que existen sociedades capaces de organizar resistencias democráticas. Sin embargo, no debemos olvidar que la derecha radical puede perder elecciones sin perder su hegemonía cultural porque, en cierta medida, ha logrado que sus temas y marcos discursivos sean adoptados por los partidos tradicionales. Estas fuerzas conservadoras pueden dejar el gobierno pero conservar su influencia sobre la discusión pública, pueden disminuir su representación parlamentaria pero mantener capacidad para imponer su agenda sobre migración, seguridad, identidad nacional y orden social.

La expansión del neofascismo no puede explicarse solamente por la habilidad de sus dirigentes. También debe analizarse a partir de las debilidades de las democracias liberales y de la incapacidad de numerosas fuerzas progresistas para responder a las necesidades materiales de la población. La precariedad laboral, la desigualdad, el encarecimiento de la vivienda, la inseguridad, el deterioro de los servicios públicos y, sobre todo, la pérdida de expectativas de futuro en las jóvenes generaciones producen frustraciones que pueden ser políticamente aprovechadas por movimientos autoritarios.

El populismo trumpista representa una expresión particularmente visible de la transformación autoritaria de la política contemporánea. La historia no está condenada a repetirse, pero tampoco nos garantiza que sus tragedias no vuelvan a ocurrir. La democracia requiere de una sociedad capaz de resistir cualquier intento de convertir el poder en patrimonio de una sola persona o fuerza política