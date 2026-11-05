Taddei: las acusaciones defensivas

Taddei en apuros El INE dio a la vista a la FGR el caso de corrupción de la ex consejera presidenta. (Cuartoscuro y FGR)

La capacidad de unanimidad oratoria de las mujeres de Morena (casi toda su cima) hasta en su calcado vocabulario es realmente espectacular.

Recuerda la precisión de los desfiles militares en China o cualquier otro país donde la disciplina, el entrenamiento y quizá hasta la convicción hacen marchar a miles con sincronizada coreografía. Nadie da un paso de más o de menos, nadie alza la pierna ni un milímetro más arriba o abajo del ensayo exacto, como documental de Leni Riefenstahl… me canso con el paso de ganso.

O como decía don Guillermo Prieto:

“…Cangrejos, al combate, cangrejos, a compás; /un paso pa’ delante, doscientos para atrás…”

Si bien el par de banderillas en todo lo alto le causado molestia, dolor y sangrado abundante a Morena, no poco enjundioso ha sido el cabeceo para desprenderse de los arponcillos. Cabezada para allá; cabezazo para acá, pero los zarcillos quedaron hondos y mientras Morena más los mueve, más amplio se hace el hueco en el sangrante lomo. Eso sin contar los puyazos previos y constantes (al menos mediáticos) y los otros aretes.

La intención ha sido simplísima: no permitir el desprestigio del partido (mucho menos de la señora presidenta (con A) o la otra presidenta (también con A); la de Morena, Ariadna Montiel) ante dos evidencias: la intromisión colonialista en el Instituto Nacional Electoral en favor de Morena –cuyo exterminio propuso el anterior presidente (con E), Don Mario Delgado--, y la pifia culposa de haber puesto para lograrlo a una señora afectada por la incontrolable codicia y el descuido de ir dejando las huellas de sus enlodados zapatitos a lo largo de todos los pasillos.

Además de todo, torpe, soberbia como Reina Madre y desdeñosa de las consecuencias de sus actos confiada en el poder y respaldo de sus protectores quienes sin embargo ahora le voltean la cara (aparentemente); le dicen cosas horribles (aparentemente) pero no la tocan ni con el pétalo de una acción judicial porque someterla a un proceso implicaría revelar muchas ligas, complicidades, nexos y alianzas y beneficios de quienes no quieren verse así señalados más en la páginas de los diarios o en las pantallas de las redes.

“…Miénteme más que me hace tu maldad feliz…”, pero mientras se aprenden la letra entera de aquella inspirada composición del Chamaco Domínguez, quedémonos con estas palabras precisamente de doña Ariadna, pronunciadas poco después de aquel anatema presidencial que señalaba a la Taddei como traidora al pueblo.

“Quien (es) falla (n) son las personas; la ex consejera presidenta es indefendible. No se condujo bajo los principios que rigen a cualquier servidor público, independientemente de su origen político o responsabilidad institucional…”

(SIGUE…)

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, calificó como “indefendible” a la ex presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, tras los señalamientos de presuntos actos de corrupción con uno de los principales proveedores del organismo.

“Faltó fortaleza moral, ética y política para ejercer el cargo”, aseveró… La oposición insiste en que nosotros nombramos a los consejeros, pero en Morena impulsamos procesos democráticos (...). Quien se equivocó fue la ex consejera; no es un asunto de deslindar responsabilidades, el proceso fue correcto y avalado por las fuerzas políticas: se inscribieron, compitieron y culminó en el sorteo…"

Ahora todo es culpa de la veleidosa Tique, aquella diosa hija de Zeus, cuyo poder consistía en mudar los azarosos cambios de la vida de los humanos.

Dónde ya quizá no intervino Tique (no confundir con primos Tiquis y Miquis, primos de Noroña), fue en el regadero de parientes de la actual señora plena de calificativos roñosos: traidora, inmoral, equivocada, incorrecta, indefendible, colocados en cargos diversos como ya se ha sabido, empezando por Luis Rogelio Piñeda Taddei, secretario particular del Gobernador Alfonso Durazo, quien desde esa posición (dicen los opositores, obviamente), intenta controlar el próximo proceso electoral. Durazo, además de gobernador de Sonora y aspirante a la secretaría de Gobernación, es presidente del Consejo Nacional de… ¡Morena! Qué raro.

(SIGUE…)

“De acuerdo con el PAN, PRI, PRD y Sonora Independiente, la llamada 4T busca controlar el arbitraje comicial en la entidad al alinear posiciones clave en la Junta Local del INE, el Consejo General del IEE y el Tribunal Estatal Electoral (TEE).

Además, dijeron sobre presuntas irregularidades administrativas en el IEE por 187 millones de pesos entre 2017 y 2025 mediante adjudicaciones directas y licitaciones declaradas desiertas para beneficiar a un solo consorcio proveedor.

Pero como es tiempo de mujeres, la politóloga Denise Dresser presentó una demanda de juicio político contra Guadalupe Taddei, ex consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), con el apoyo de 13 mil firmas ciudadanas.

Una vez fuera del INE, la señora doña Lupe, ya no es sujeto de juicio político como condición para procesarla. Se le puede aprehender, claro, cuando la vayan a buscar a Arizona, Estados Unidos, a adonde se fue a reponer de los golpes de la maledicencia vengativa y ruin, pero nadie la busca, nadie la persigue, nadie la toca ni con la espinita de un cactus del desierto. (sigue…)

“…Y aquí va un reto para Morena: si Guadalupe Taddei realmente no es suya, como ahora pretenden deslindarse, tienen los votos suficientes para impulsar el juicio político en la Cámara de Diputados. Que lo demuestren con hechos, no con discursos. No a la impunidad. No a la captura del INE…”, dijo con inspirado acento.

Lo más seguro es el inmovilismo. No ocurrirá nada. Taddei no será perseguida, ni procesada y si tal ocurriera será por agravios menores.

Las declaraciones de Vicente Fox en el sentido de su intervención para derrotar a Andrés López y llevar a la presidencia a Felipe Calderón, némesis de aquel, son armas para Morena, tenaz en su empeño de trasladar la corrupción de hoy a las barbaridades de ayer.

Pobre Fox, parece como si le hubiera pedido prestado su guion a Citlalli Hernández. Les ha ayudado como nunca antes y lo peor del caso: lo hizo sin darse cuenta y lo repite sin entender. Es un caso perdido.

Pero tampoco es una novedad, ya en otra ocasión, en Estados Unidos, se jactó de haberle ganado “dos veces a Lopitos”. Pero en esta coyuntura les ha hecho un enorme servicio.

Y así vamos viendo también en la frontera cómo se extiende el tiempo de mujeres. Allá cantan “all together now” porque llegaron todas o al menos muchas, entre ellas y en principalísimo lugar, la nueva gobernadora de Texas, Gina Hinojosa (D) y Keisha Lance Bottoms (D) oscura, como Obama o el doctor King, quien ganó Georgia lo cual tiene un doble significado: triunfo étnico en un estado racista y victoria femenina en terrenos machistas de cowboys y kukuxclanes.

Jim Crow is dead…

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