Las remesas, estables

Las remesas que recibe México

Los años 2023 y (sobre todo) 2024 fueron espectaculares para las remesas provenientes del exterior. Los últimos seguimientos estadísticos a estos ingresos familiares, vitales en muchos casos, dieron pie lo mismo a miradas pesimistas que ha optimismos no del todo equivocados.

Este martes, el Banco de México ha dado a conocer los datos de lo ingresado al país por este concepto durante septiembre de 2026. Respecto al mismo mes del año anterior hay un ligerísimo movimiento al alza de 1.5 por ciento.

Este año luce para mantener cifras similares a las de 2025, sin alcanzar los excelentes registros de los dos años mencionados, pero por encima de todo lo ingresado anualmente en los años previos.

De allí emana el optimismo: las remesas se están estabilizando en cifras por encima de la primera etapa postpandemia, en torno a techos que significaron récords históricos en su momento.

Ecatepec, La R1

Ecatepec sigue siendo el centro de atención para la labor conjunta del Gobierno Federal y el Gobierno estatal que encabeza Delfina Gómez. Hay un gran despliegue de apoyos directos a la población en forma de becas y pensiones, lo que debe verse complementado por obras públicas que cambien radicalmente la forma de vivir en este municipio mexiquense.

La Avenida Adolfo López Mateos, hoy llamada rimbombantemente La R1, ha comenzado su transformación. 10 kilómetros lucen mejor, pero no es sólo un cambio visual, pues luego de 35 años sin mantenimiento profundo, ahora recibe también una superficie de rodamiento moderna, pensada en la resistencia de una zona muy transitada.

Son 20 mil 800 metros cuadrados pavimentados, de acuerdo a lo informado por la alcaldesa Azucena Cisneros, y 24 millones 962 mil pesos de asfalto.

Lo que representa para cientos de miles de habitantes es transitar por una vialidad de primer mundo camino al trabajo o a la escuela.

Sin Informe de Gobierno en Jalisco

La crisis del agua en Guadalajara tuvo una nueva víctima en el informe de Gobierno del mandatario estatal Pablo Lemus. Por supuesto, se va a presentar el 2º Informe de Gobierno que señala la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Esto ocurrirá pasado mañana.

Lo que Lemus no podrá hacer es realizar ese evento extra que todos los mandatarios estatales procuran realizar y al que le dan una alta prioridad.

Lemus ha indicado que se concentrará completamente en solucionar la crisis de abasto de agua en Guadalajara, por lo que el evento que estaba pensado para el día 7 sencillamente no se realizará.

Los analistas locales ven en esto una decisión acertada pues era prácticamente seguro que los grupos opositores a su gobierno organizarían protestas a las puertas del recinto al que Lemus tenía pensado convocar.

Tropiezos del ferrocarril

La expectativa por el resurgimiento de los trenes de pasajeros ha sido notable. Desde el sexenio anterior, se planteó recuperar este tipo de transporte de pasajeros, desmontado desde las épocas de Zedillo sin que realmente se hubiese dado una alternativa completa a través de los vuelos domésticos o los autobuses.

La reedificación de la red ferroviaria de pasajeros, sin embargo, habrá de afrontar diversos problemas, desde los técnicos, hasta las seguramente más frecuentes limitaciones presupuestales.

Un caso reciente que ha pasado desapercibido es la modificación a las licitaciones de las vías que unirán a San Luis Potosí y Guanajuato con ciudades de estados norteños como Coahuila y, por ende, con la frontera.

La modificación implica cambiar de expectativas, por los retrasos, pero también porque puede implicar un proyecto menos ambicioso (de vía única en lugar de doble) que el originalmente planteado.