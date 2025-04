Adquiere Veolia 51% de la mexicana Veolus

Recientemente la multinacional de origen francés Veolia, que en México dirige Arnaud Penverne adquirió el 51% de la empresa mexicana Veolus, que lleva Francisco Torres, muy enfocada a la gestión de procesos ambientales y combate al cambio climático. La fusión permite crear la firma más grande e importante en el cuidado ambiental en nuestro país.

Con la unión de Veolia y Veolus la meta es ofrecer acceso a una gama más amplia de soluciones y un mayor potencial de innovación y cuidado ambiental. “Con 3,330 empleados directos en México.Veolia se convierte en la empresa de transformación ecológica más importante de México, que diseña e implementa soluciones útiles y concretas para la gestión de recursos que generan contaminación”, señaló Penverne.

En 2022, Veolia logró gestionar en México 250 millones de metros cúbicos de agua abastecidos para el consumo humano, 2.7 millones de personas se vieron beneficiadas con el abastecimiento de agua potable, dieron atención a más de 604 mil usuarios, más de 265 millones de metros cúbicos de agua tratada para el reuso urbano, comercial e industrial. Por su parte Veolus, ha logrado, para un importante jugador del sector farmacéutico, ahorros de hasta 400 millones de pesos en un período de 20 años a través de un sistema de generación de energía más limpia”.

ABSURDOS.- Desde 2018, términos como “derechos”, “discriminación” o “libertad de expresión”, han sido manipulados y utilizados por la CONAPRED, -Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación-, que dirige Claudia Oliva Morales. La tendencia se hizo clara en el debate en redes sociales entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y la senadora, Citlalli Hernández. Organismos formalmente descentralizados actúan de manera centralizados y obedecen a la visión de grupos de interés afines a su conveniencia.

Circuló un “oficio de prevención” con el que CONAPRED busca favorecer a la Senadora Citlalli Hernández, que sólo muestra la ineptitud administrativa, torpeza jurídica y claro manejo político de ese organismo. Resultas que la Dirección de Admisibilidad, Orientación e Información, ¡carece de competencia para girar el oficio!, siendo la Dirección General Adjunta de Quejas la instancia facultada para ello. Vaya equivocación; además, no se le otorgaron a Ricardo Salinas Pliego los derechos supremos de audiencia y de debido proceso, y se le restringieron sus derechos y libertades. La conclusión desconcertante, por una parte la CONAPRED atropella los derechos de un particular, pero por la otra reconoce que sus comentarios “no vulneran ningún derecho de manera directa” a la Senadora. Sí, pero no, no pero sí.

CAMBIOS.- En el marco del Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Profesionales de Relaciones Públicas (PRORP), denominado Radical, tomó posesión la nueva mesa directiva encabezada por Lidya Fresnedo, y de la que también forman parte, entre otros, Mauricio Gutiérrez de Jeffrey, Rogelio Blanco de Ágora y Amanda Bernstein de Weber. Durante su toma de posesión, Fresnedo hizo un interesante llamado a fortalecer la práctica de las Relaciones Públicas en México, a fin de construir una industria profesional, ética e inclusiva en la que todos encuentren un espacio para agregar valor y contribuir a la construcción de un país mejor comunicado.

