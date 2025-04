AT&T fuera de nuevas licitaciones por caras

Durante la ceremonia en donde AT&T México, en alianza con Endeavor, dieron a conocer a los ganadores del Fondo AT&T 5G, quienes recibirán un fondo de contrapartida de hasta 100 mil dólares, la presidente y directora general de la empresa de telecomunicaciones, Mónica Aspe, aseguró que “trabajamos en la devolución de más espectro radioeléctrico y además no participaremos en la próxima licitación 5G, en caso de que no cambien las condiciones de su alto valor”.

“Hay devoluciones de espectro, incluyendo las nuestras, nos queremos mover lo más rápido posible. Hemos dicho abiertamente que no vamos a participar en otras subastas de espectro mientras no cambien las condiciones. No sería bueno que se diseñara una licitación para un solo operador”, dijo Mónica Aspe.

Mónica Aspe comentó el caso de Telefónica que tuvo que regresar la totalidad del espectro que poseía en México, debido a que era incosteable y terminó por montarse en la red de AT&T. “No existe en otros países en donde un operador diga ‘me voy a subir a otro operador’; incluso me atrevo a decir que no hay ejemplo tan contundente en el mundo”. AT&T México ha devuelto espectro en un par de ocasiones, la última fue en diciembre de 2022. No se ofrecieron mayores detalles sobre qué espectro y cuánto devolverán por tercera ocasión.

Por otro lado, Sergio Almallo, Chief Digital Marketing Officer en AT&T México, señaló durante la ceremonia donde se dieron a conocer a los ganadores del Fondo AT&T 5G. “La conectividad inteligente, habilitada por 5G, será un catalizador para el desarrollo social y económico en la Cuarta Revolución Industrial, ya que se estima que alcanzará un valor de 13.2 billones de dólares para 2035 a nivel global. Con iniciativas como el Fondo AT&T 5G, AT&T México busca fomentar un ecosistema tecnológico que pueda explotar al máximo la conectividad que ofrece la red 5G en beneficio de nuestras sociedades e industrias”.

CRECIMIENTO.- Grupo Coppel planea invertir alrededor de 2 mil millones de pesos para la construcción de tiendas nuevas a lo largo de todo el territorio nacional, así como para la remodelación de inmuebles por un monto aproximado de 1,900 millones de pesos. Adicionalmente, Coppel planea inversiones por alrededor de 2,100 millones de pesos en mantenimiento a edificios y centros de distribución, 1,600 millones de pesos en decoración y exhibición, alrededor de 800 millones de pesos para la adquisición de inmuebles y 500 millones en proyectos inmobiliarios especiales.

NOMBRAMIENTO.- El Grupo L’Oréal dio a conocer que Deborah Armstrong, será la nueva Presidente y Directora General de las operaciones en México, luego de dirigir la División de Productos de Gran Público en el polo España y Portugal, en tanto que Kenneth Campbell, actual CEO en México fue promovido y pasará a liderar el clúster

integrado por Alemania, Austria y Suiza, el tercer mercado en importancia luego

de Estados Unidos y China. Deborah Armstrong, quien en casualidad con Kenneth comparte las nacionalidades inglesa y española, es una profesional con 17 años en la organización.

