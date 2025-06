Sheinbaum Pardo: “Un buen gobierno tiene que ser transparente, honesto y cercano al pueblo”

Presidenta Claudia Sheinbaum, en Colima La Presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que "un buen gobierno tiene que ser transparente, honesto y cercano al pueblo”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, enfatizó que un buen gobierno tiene que ser transparente, honesto, cercano al pueblo “y tiene que informar siempre lo que está pasando en el país y dar seguimiento a los compromisos que se hicieron”.

Antes, criticó, “había gobernantes que, muy fácil echaban promesas durante la campaña: `y vamos a hacer este camino, y vamos a hacer este hospital, y esto y aquello y aquello´, (pero) llegaba al gobierno y nada, puro olvido, puro robo, no había regreso al pueblo para informar".

En el marco de una gira de trabajo de la jefa del Ejecutivo Federal en el estado de Colima, y en el que se destacaron los proyectos prioritarios para aquella entidad, la mandataria aseveró que en los próximos dos a dos años y medio, se destinará al estado de Colima un presupuesto de 12 mil millones de pesos, de los cuales, puntualizó, cinco mil millones de pesos se destinarán para los programas de Bienestar.

Fueron años de otra visión, aunque puntualizó: “no me refiero al presidente López Obrador sino desde antes que decían: `hay Colima me da tantos votos, pues no le invierto a Colima, porque ya no va a haber votos para mi partido´”, ahora, estableció, en su administración, “todos coludos o todos rabones, porque todas y todos somos mexicanas y mexicanos y merecen un presupuesto digno para el beneficio de las y los colimenses”.

Ante cientos de colimenses, la jefa del Ejecutivo Federal resaltó que a diferencia de pasadas administraciones, con el López Obrador -a quién sigue calificando como el mejor presidente de México-, hizo realidad una frase de Mujíca: que dice hechos no palabras, (y) lo que se comprometió lo realizó.

Sheinbaum Pardo aseveró que cambiaron los gobiernos, y atrás quedaron aquellos años, dijo, en los que el pueblo de México vivió gobiernos que eran para unos cuantos y para su bolsillo. Eso se acabó”.

Un indígena mixteco, será el próximo presidente de la SCJN

La presidenta Sheinbaum Pardo, aprovechó la oportunidad para referirse a las pasadas elecciones para renovar el Poder Judicial, proceso que por primera vez, estuvo en manos del pueblo de México, que fueron quienes eligieron a quienes ocuparán los próximos cargos de ministros, magistrados y jueces.

En este sentido, la mandataria enfatizó el hecho de que por primera vez, dicha designación ya no estuvo a cargo del Presidente de la República, como venía ocurriendo o unos cuantos senadores, “eso se acabó ahora las ministras y ministros lo decide el pueblo de México con su voto y miren qué sabio que es el pueblo de México que supo elegir un Presidente de la Corte. Un indígena mixteco, ¿Cuándo hubiera llegado un indígena mixteco a ser presidente de la Corte? Nunca si no lo hubiera decidido el pueblo de México, así que con el pueblo todo sin el pueblo nada.

Con la Cuarta Transformación a todos les fue mejor

En su discurso, en el que la mandataria se refirió de manera muy puntual a los beneficios de todos los diferentes programas sociales que llegan a diferentes segmentos de la población, desde estudiantes de nivel secundaria este año, hasta adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes de nivel medio superior y universitario, jóvenes construyendo el futuro, así como diferentes apoyos para personas del campo y pescadores, la presidenta Sheinbaum Pardo, resaltó que se demostró que cuando se gobierna para el que menos tiene a todo el país le va mejor.

Once millones de personas, subrayó, salieron de la pobreza, sin embargo, no sólo ellas y ellos se vieron beneficiados, sino que, sostuvo, “también a los empresarios les fue bien muy distinto a como era antes que les iba bien a unos cuantos y los demás que estuvieran en la pobreza por el bien de todos primero los pobres es una máxima que en pocas palabras dice lo que representa nuestro gobierno, justicia social.