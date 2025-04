Aun no se recupera salas de cines del Covid: YouGov

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud, que dirige Tedros Adhanom Ghebreyesu, declaró finalizada la emergencia sanitaria por epidemia del Covid, no parece haber impulsado el regreso de los espectadores a las salas de cine. YouGov, compañía global de tecnología de análisis y datos de investigación en línea, por medio de su herramienta YouGov Profiles, concluyó que los mexicanos han cambiado su comportamiento y que la industria del cine tiene un importante reto si quiere recuperar los niveles de asistencia pre pandemia.

“En 2020, al inicio de la emergencia, el 55.4% de los consumidores en el país decía que prefería ver las películas durante su estreno en el cine. Para 2021, el porcentaje bajó ligeramente a 52.5%, y para 2022 menos de la mitad (47.5%) mantenía esa preferencia. En lo que va del 2023, sólo el 46.4% prefiere la experiencia del cine”, concluye YouGov.

Es importante mencionar que los efectos de la COVID-19 sobre la asistencia a los cines en México continúan. En mayo de 2023, el 26.3% de los usuarios que consideran que la situación de COVID-19 está empeorando, fueron al cine por última vez hace más 6 meses. Al mismo tiempo, 18.2% de esos mismos mexicanos acudieron a las salas en los últimos siete días. En cuanto a los optimistas, el 22.3% fueron hace más de 6 meses, contra un 20.1% que habría ido en la última semana.

El streaming -plataformas como Netflix, HBOmax, VIX- también ha tenido un impacto en los cines posterior a la pandemia. Actualmente, para seis de cada 10 mexicanos, la idea de una noche perfecta es quedarse en casa. Además, más de la mitad de los consumidores en el país consideran que los servicios de streaming han cambiado su manera de consumir televisión.

Los precios de las entradas también parecen estar desmotivando a muchos mexicanos. El 62.9% considera que los precios de eventos fuera de casa (como ir al cine) se han incrementado notablemente en los últimos meses, mucho más que la media global de 48.1%.

En una encuesta global realizada por YouGov Surveys en enero de 2021 a 18 mercados internacionales, el 56.8% de los mexicanos dijo que, si el costo fuera más o menos el mismo, preferiría ver una película en casa que verla en una sala de cine, una cifra más alta que el promedio global, del 52.1%.

ATRASO.- Para el 1 de agosto empezarán las sanciones para los transportistas que no cuenten con la Carta Porte, que es un documento que certifica el origen de las mercancías. La idea es evitar la evasión fiscal y multan o sanciones pueden llegar hasta el decomiso de los productos transportados. El Sistema de Administración Tributaria, que dirige Antonio Martínez, asegura que no habrá prórrogas y se aplicará la ley. El problema es el México real, pues el SAT aún no cuenta con el instrumento para ofrecer un sistema sencillo que permita el cumplimiento de la Carta Porte, en especial los transportistas de pequeña, mediana empresa, además del hombre-camión. El SAT aseguró que por medio de una aplicación digital se podía cumplir con el requisito, pero resulta que a estas alturas todavía no está en funcionamiento.

Copyright © 2023 La Crónica de Hoy .